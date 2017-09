Fin de mission Cassini: plongeon dans Saturne ce vendredi

La dernière semaine de Cassini

Ce vendredi 15 septembre 2017, la sonde Cassini-Huygens plonge définitivement dans Saturne. Un événement historique retransmis en direct à la Cité des sciences et de l'industrie, à partir de 11h. L'Observatoire de Paris est partenaire de cette journée spéciale organisé par Universcience, aux côtés du CNES, de l'ESA, duet de la SAF.Les responsables de laont imaginé un grand final: entre avril et septembre 2017, laeffectue vingt-deux orbitesde lapour s'en rapprocher, traverser ses anneaux et se désintégrer dans sonCette fin de mission Cassini-Huygens de la, de l'(ESA) et de l'(ASI) devrait permettre la collecte desur la structurede Saturne et l'origine de ses anneaux.Avec les meilleurs experts sur la scène de l'auditorium de lades sciences et de l'industrie et en lien direct avec le(JPL) à Pasadena en Californie, nous reviendrons de 11h à 14h40 sur les découvertes de la mission et guetterons les dernières images au plus près des nuages saturniens.- Régis Courtin, directeur deCNRS à l', Laboratoire d'Études Spatiales et d'en(LESIA);- Marcello Fulchignoni,de l'Diderot à l'Observatoire de Paris, responsable scientifique de l'instrument HASI, Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA);- Laurent Lamy,de l'Observatoire de Paris, Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA);- Philippe Zarka, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA);- Jean-Pierre Lebreton,associé au LPC2E CNRS-Université d'Orléans;, responsable des programmes d'du, CNES.Cet évènement est organisé par Universcience en partenariat avec le CNES, l'ESA, l'Observatoire de Paris, le CNRS et la SAF, et avec le soutien d'& Cosmos,magazine,& Espace.De 14h30 à 16h:réalité virtuelleEmbarquez pourgrâce à la. Dans le Hall, dans la limite des places disponibles.De 16h à 17h30:du documentaire A la conquête de TitanProduit par Agat films, ce documentaire sera présenté dans l'auditorium, en présence des auteurs. On y suivra notamment l'éclairage apporté par Athéna Coustenis, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris et experte sur Titan.De 19h30 à 21h30:de Saturne au télescopeObservations de Saturne (si la météo le permet) avec des médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l'industrie et des astronomes de l'Observatoire de Paris.Lancée en 1997, la sonde Cassini est enautour de Saturne depuis 2004.Laest atypique à de nombreux points de vues. C'était à l'époque la plus grosse sonde jamais envoyée dans l'espace (6 tonnes dont la moitié de, 4 mètres de, 12 mètres de long).Elle emporte avec elle 18 expériences destinées à étudier Saturne, ses anneaux, sa, ses satellites et plus particulièrement Titan.La contribution de l'ESA est concentrée dans le module Huygens qui porte 6 des 18 expériences et qui est consacré à l'étude duTitan. Ce module a été largué le 25 décembre 2004 pour plonger avec succès dans l'atmosphère de Titan le 14 janvier 2005.Les scientifiques de l'Observatoire de Paris ont été étroitement impliqués dans la conception et la réalisation de 6 des 12 expériences embarquées à bord de Cassini et dans 3 des 6 de Huygens. Leest aujourd'hui à la collecte et au dépouillement des données.Lede laà Saturne aura duré un peu moins de 7 ans. Lade Cassini-Huygens a été jalonnée de rencontres planétaires qui ont été utilisées pour accélérer la sonde par effet de fronde gravitationnelle.