» Les rivières digèrent les glissements de terrain plus vite qu'on ne le pensait

Glissement de terrain, Nouvelle Zélande. Crédits: Dimitri Lague



Les dépôts massifs de sédiments issus des glissements de terrain déclenchés par les séismes pourraient être évacués par les rivières en seulement quelques dizaines d'années, au lieu de quelques siècles comme on l'estimait jusqu'ici. C'est le rétrécissementdes rivières lorsqu'elles incisent ces dépôts sédimentaires qui accélèrerait considérablement leur évacuation, selon des chercheurs du laboratoire Géosciences Rennes (CNRS/Université de Rennes 1). Ce résultat, publié le 14 août 2017 dans Nature Geoscience, enrichit notre compréhension de l'impact des événements extrêmes sur l'évolution des paysagesen offrant des informations essentielles pour gérer les conséquences des catastrophes naturelles.Les glissements de terrain constituent le premier mécanisme d'érosion des chaînes de montagnes. Les séismes et les fortes précipitations peuvent en déclencher jusqu'à plusieurs milliers, générant ainsi des centaines de millions de mètres cubes de sédiments en l'espace de quelquesà quelques. Des exemples récents illustrent parfaitement ce phénomène, tels que les nombreux glissements de terrain induits par les séismes du Wenchuan en 2008 (Chine), de Gorkha en 2015 (Népal) ou encore de Kaikoura en 2016 (Nouvelle-Zélande). Une grande partie des sédiments provenant des glissements de terrain est déversé directement dans les rivières, les étouffants littéralement sous des mètres de débris. Comment et à quelleles rivières peuvent-elles gérer cet apport catastrophique de sédiments ? La réponse à cette question est essentielle tant pour la gestion des aléas liés ausédimentaire en aval de l'épicentre (augmentation du risque d', érosion des berges, changement brutal des cours d'eau), que pour améliorer notre compréhension de la résilience des paysages aux événements tectoniques et climatiques extrêmes.L'étendue géographique du problème et la difficulté à instrumenter des zones inaccessibles et dangereuses rendent la mesure dud'évacuation in situ très complexe, en particulier pour les très gros glissements de terrain pouvant bloquer les rivières et créer des barrages naturels. Pour pallier cette absence de données, les chercheurs ont eu recours à la modélisation numérique simulant l'hydrodynamique fluviale, le transport sédimentaire et l'érosion des berges dans les rivières. A l'aide d'une nouvelle génération de modèleà Géosciences Rennes, les chercheurs ont exploré systématiquement l'évolution morphologique des rivières en réponse au dépôt de différents volumes de glissement de terrain. Ils ont mis en évidence un mécanisme de rétrécissement dynamique de la rivière durant l'incision des plus gros dépôts qui amplifie la vitesse à laquelle ils sont exportés: plus lede sédiment est important, plus la rivière exporte efficacement. En généralisant ce nouveau mécanisme sur des milliers de glissements de terrain, les chercheurs prédisent que le temps moyen d'export des sédiments liés à un séisme majeur est de l'ordre de 10 à 20 ans, contrairement aux estimations précédentes évoquant plusieurs siècles. Plus important encore, alors que le volumedes sédiments produits durant un séisme augmente très fortement avec sa magnitude, le temps moyen d'export par les rivières ne varie quasiment pas. Cela souligne le rôle essentiel du mécanisme de rétrécissement dynamique des rivières pour permettre uneefficace des très gros volumes de sédiment, et ce que l'on soit dans unedepluvieuse (Himalaya, Taiwan, Nouvelle-Zélande) ou aride (Andes).Ces nouveaux résultats et outils de modélisation apportent des prédictions quantitatives essentielles pour la gestion des risques naturels associés aux glissements de terrain déclenchés par les séismes ou les ouragans. Cette étude change aussi fondamentalement la perception de la communautésur l'empreinte laissée dans lepar les événements extrêmes passés.Voir une simulation: simulation-eros.mp4 Croissant, T., Lague, D., Steer, P. and Davy, P., Rapid post-seismic landslide evacuation boosted by dynamic channel width, Nature Geosciences, 2017, 14 août 2017 - Thomas CROISSANT, Géosciences Rennes actuellement à l'University of Durham UK, Dpt of Geographythomas.- Dimitri LAGUE, Géosciences Rennes (CNRS /Rennes 1)Projet financé par CNRS/INSU/ALEAS "Sediquake" et ANR "Eroquake".