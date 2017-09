L'enfer sous un ciel de titane

Grâce au Very Large Telescope de l'ESO, des astronomes ont pour la première fois détecté la présence d'oxyde de titane dans l'atmosphère d'une exoplanète. Cette découverte concernant la planète de type Jupiter chaud baptisée WASP-19b a été permise par l'instrument FORS2. Ce dernier a délivré des informations concernant la composition chimique, laainsi que lade l'de ceinsolite et très chaud. Les résultats de cette étude paraissent aude la revue Nature.Une équipe d'astronomes dirigée par Elyar Sedaghati, un boursier de l'ESO récemment diplômé de l'Technique de Berlin, a étudié l'atmosphère de l'WASP-19b à un niveau de détail encore inégalé. Cetteremarquable est dotée d'unesemblable à celle de Jupiter. Toutefois, elle est enà une si grande proximité de sonhôte que saest de 19seulement et que la température de son atmosphère avoisine les 2000 degrés Celsius.Lorsque WASP-19b passe devant son étoile hôte, une fraction de lal'atmosphère, se teintant d'une subtile signature parvenant finalement à la. Grâce à l'instrument FORS2 qui équipe le Very Large Telescope, l'équipe a été en mesure d'analyser avec soin cette lumière et de déduire la présence, au sein de l'atmosphère, de faibles quantités d'de, d'et dede, ainsi que d'une brume particulièrement diffusante."La détection de telles molécules n'est pas une mince affaire" précise Elyar Sedaghati, qui contribua durant 2 ans à ceen qualité d'étudiant. "Nous avions non seulementded'une exceptionnelle qualité, mais devions également procéder à une analyse sophistiquée. Pour ce faire, nous avons utilisé un algorithme capable d'explorer plusieurs millions de spectres couvrant une large gamme de compositions chimiques, de températures, ainsi que les propriétés des nuages et de la brume afin d'établir nos conclusions."L'oxyde de titane est rare sur Terre. Il est présent en revanche dans l'atmosphère d'étoiles froides. Dans les atmosphères de planètes chaudes telle WASP-19b, il se comporte tel un absorbeur de. Ensuffisante, ces molécules empêchent la chaleur de pénétrer ou de s'échapper de l'atmosphère, produisant ainsi une inversion- la température de la haute atmosphère est supérieure à celle de la basse atmosphère, ce qui constitue unede la normale. L'un rôle similaire au sein de l', l'inversion se produisant au niveau de la"La présence d'oxyde de titane dans l'atmosphère de WASP-19b peut avoir des effets considérables sur le gradient de température ainsi que laatmosphérques", ajoute Ryan Mac Donald, un autre membre de l'équipe, par ailleursà l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. "Etre capable d'étudier les exoplanètes à un tel niveau de détail est à la fois prometteur et enthousiasmant", ajoute également Nikku Madhusudhan de l'Université de Cambridge et qui a supervisé les interprétations théoriques des observations.Les astronomes ont collecté des données d'de WASP-19b sur plus d'un an. La mesure des variations relatives du rayon planétaire à différentes longueurs d'de la lumière traversant l'atmosphère de l'exoplanète, puis la comparaison des observations aux modèles atmosphériques, leur ont permis de déduire diverses propriétés de l'atmosphère exoplanétaire, parmi lesquelles figure la composition chimique.La découverte de la présence d'oxydes métalliques tel que l'oxyde de titane et d'autres substances, permettra de mieux modéliser les atmosphères exoplanétaires. A l'avenir, lorsque les astronomes seront capables d'observer les atmosphères de planètes potentiellement habitables, les modèles auront suffisamment gagné en précision pour leur permettre de correctement interpréter ces observations."Cette importante découverte est lede la modernisation de l'instrument FORS2, précisément effectuée à ce titre" ajoute Henri Boffin de l'ESO, un membre de l'équipe qui dirigea ce projet de rénovation. "Depuis lors, FORS2 s'est imposé comme l'instrument le plus apte à procéder à ce type d'étude depuis le sol."