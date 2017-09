Les visages de peur sont perçus préférentiellement dès trois mois et demi de vie

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)



Figure. Niveau de détection du visage (versus bruit) chez les nourrissons en fonction de l'émotion du visage (peur, sourire), du niveau de signal du visage, et de la quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.) bouche (La bouche (encore dénommée cavité buccale ou cavité orale) est l'ouverture par laquelle la nourriture d'un animal entre dans son corps. Le mot gueule s'utilise aussi, mais avec...)

© Laurie Bayet et Department of Clinical Neuroscience, Section of Psychology, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède.

sourcils (Les sourcils sont des poils qui poussent sur l'arcade sourcilière, situés au-dessus des yeux dans un visage humain. Ils servent à protéger les yeux du soleil, de la pluie...)

vie (La vie est le nom donné :)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées ou restituées par l'ordinateur, sous forme...)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits électroniques...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme. ...)

nourrisson (On désigne par le mot nourrisson la période entre l'âge d'un mois et de deux ans chez un bébé. Avant cette période, on parlera d'un nouveau-né. La période qui suit se nomme la...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

La détection des expressions faciales de peur alerte de la présence d'un danger et représente un avantage de survie. Les visages de peur retiennent l'attention chez le nourrisson dès l'âge de cinq à sept mois. Grâce à une approche novatrice, des chercheurs du laboratoire de Psychologie et neurocognition et leurs collaborateurs, mettent en évidence un phénomène perceptif, présent dès troiset demi, qui pourrait être à l'origine de ce biais attentionnel. Ces résultats ont été publiés le 13 septembre 2017 dans la revueLes expressions faciales de peur (yeux écarquillés,levés, bouche entrouverte, etc.) représentent un signal social important: les repérer chez les autres alerte de la présence d'un danger et représente donc un avantage de survie. Existe-t-il un biais précoce de détection des visages de peur ? Les visages de peur retiennent l'attention plus que d'autres expressions (comme le sourire) dès l'âge de 5 à 7 mois de. Comment les nourrissons apprennent-ils si vite à porter leur attention vers les visages de peur, étant donné que ces expressions sont relativement rares dans leurDes chercheurs du Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (CNRS/Université de Grenoble) en collaboration avec des chercheurs à l'du Delaware (USA), l'Université de Fribourg (Suisse), et l'Université de Toronto (Canada), viennent de montrer que les nourrissons, dès l'âge de 3.5 mois au moins, pourraient détecter plus facilement les visages de peur que les visages souriants.Les chercheurs ont présenté sur und'des visages bruités (plus spécifiquement, unvisuel phasique assorti d'une égalisation des fréquences spatiales et du contraste global de toutes les images) appariés à du bruit visuel pur. Dans ces conditions, l'on s'attend à ce que les nourrissons détectent le visage et regardent plus longtemps, plus souvent, etc., le visage que le bruit pur. C'est effectivement ce que l'on observe: plus le visage est bruité, moins les nourrissons semblent le détecter, et ceci dès l'âge de 3.5 mois (le plus jeune âge testé).Les études de ce type utilisent en général une seuled'intérêt pour décrire le comportement des nourrissons: par exemple, la préférence visuelle pour un côté plutôt que l'autre. Ici, les chercheurs sont allés plus loin et ont utilisé une nouvelle méthode d'analyse multivariée pour quantifier, à chaque essai, à quelle comportement du(préférence visuelle, direction du premier regard, etc.) permet de prédire correctement la position du visage sur l'écran.De manière à pouvoir tester l'influence de l'émotion du visage sur la capacité des nourrissons à détecter les visages, les visages présentaient soit une expression de peur, soit une expression souriante. Les nourrissons ont montré, dès 3.5 mois, un avantage pour la détection des visages de peur par rapport aux visages souriants.Cettesuggère qu'une détection facilitée des visages de peur pourrait être un précurseur du biais attentionnel envers ces expressions observé dès 5-7 mois. En effet, cette détection facilitée pourrait permettre aux nourrissons d'apprendre rapidement à porter attention aux visages de peur, par exemple après seulement quelques rencontres avec ces expressions. Ces résultats amènent également à se poser d'autres questions: Quels aspects des visages (yeux, bouche) de peur permettent-ils leur détection facilitée chez les nourrissons ? Les nouveau-nés ou les adultes montrent-ils le même effet ?