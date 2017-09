Détourner pour mieux contrôler: comment les plantes maîtrisent leurs défenses

identifiant (En informatique, on appelle identifiants (également appelé parfois en anglais login) les informations permettant à une personne de s'identifier auprès d'un système.)

acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire, les bases.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

végétal (Les classifications scientifiques classiques regroupent sous le terme végétal ([veʒetal]/[veʒeto]) plusieurs lignées d'organismes vivants qui,...)

insectes (Insectes est une revue francophone d'écologie et d'entomologie destinée à un large public d'amateurs et de naturalistes. Produite par l'Office pour les insectes...)

conjugué (En mathématiques, le conjugué d'un nombre complexe z est le nombre complexe formé de la même partie réelle que z mais de partie imaginaire opposée.)

hormone (Une hormone est un messager chimique véhiculé par le système circulatoire qui agit à distance de son site de production par fixation sur des récepteurs spécifiques.)

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la chaîne alimentaire. Elles forment l'une des subdivisions (ou règne) des Eucaryotes. Elles sont, avec les autres végétaux...)

activation (Activation peut faire référence à :)

stimulation (Une stimulation est un événement physique ou chimique qui active une ou plusieurs cellules réceptrices de l'organisme. La cellule traduit la...)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général, on parle de protéine...)

métabolisme (Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)



Figure: A: Dans des feuilles de type sauvage en situation non stressée, l'oxydase JAO2 forme continuellement le dérivé 12OH-JA, limitant l'activation de JA en JA-Ile, ce qui participe à la répression des défenses. Lorsque l'on inactive génétiquement JAO2 (mutant jao2), le flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les...)

© Thierry Heitz

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire...)

Université de Strasbourg (L’université de Strasbourg (UDS) est une université française située à Strasbourg en Alsace. Son origine remonte à la création du gymnase Jean-Sturm en 1538, devenu...)

rue (La rue est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activité économique. Elle met en relation et structure les différents quartiers, s'inscrivant de ce fait dans un...)

Les plantes font face en permanence à des attaques par des insectes, microbes, et autres ravageurs, et activent des mécanismes de défense sophistiqués dès que l'ennemi est détecté. On pensait que l'élévation des niveaux de jasmonates, une classe d'hormones végétales, était prérequise pour induire ces défenses. Enune nouvelle classe d'oxydases agissant sur l'jasmonique lorsque ses niveaux sont très faibles, l'équipe de Thierry Heitz révèle un mode deinédit des défenses. Ces travaux ont été publiés le 28 juillet 2017 dans la revueDans le règne, l'acide jasmonique (JA) est le précurseur d'une classe de composés hormonaux appelés jasmonates (JAs) qui régulent divers processus de développement et d'adaptation. Les JAs s'accumulent de façon rapide et transitoire en réponse à diverses agressions extérieures, comme des attaques par desherbivores ou certaines infections microbiennes. Une forme hormonale particulière, lejasmonoyl-isoleucine (JA-Ile), agit comme un puissant régulateur, dont la perception déréprime de nombreuses réponses transcriptionnelles permettant de combattre l'agresseur.Des recherches antérieures avaient identifié deux modes d'élimination enzymatiques de l'active JA-Ile, par oxydation ou par déconjugaison, permettant ainsi d'atténuer les réponses de défense coûteuses pour la, lorsqu'il faut rediriger les ressources vers la croissance et le développement. Les chercheurs ont maintenant identifié de nouvelles oxydases qui modifient l'acide jasmonique, en fait une pro-hormone, au détriment de sonen JA-Ile. En absence de, ces enzymes appelées JAO oxydent continuellement les niveaux faibles de JA en hydroxy-JA, permettant de limiter la formation de JA-Ile, et contribuent ainsi à maintenir les défenses éteintes lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.Thierry Heitz et ses collaborateurs ont montré par des approches génétiques que la suppression de laJAO2 conduit à une augmentation considérable des niveaux de défense, alors que ceux-ci ne s'élèvent normalement qu'après une attaque, résultant en des niveaux de résistance plus élevés à des agresseurs chez les mutants. De façon surprenante, cette défense permanente se produit sans augmentation notoire des teneurs en JA-Ile, bien que le mécanisme sous-jacent dépende duet de la perception accrus de cette hormone.De fait, ces travaux originaux démontrent que la gestion métabolique dede JAs chez la plante au repos impacte fortement leur signalisation hormonale. Le produit d'oxydation 12OH-JA résultant de l'JAO est un dérivé inactif bien connu, mais dont le mode de formation direct avait jusqu'à présent échappé aux investigations.Cette découverte identifie la diversion métabolique comme un nouveau mode dedes réponses hormonales contrôlées par les jasmonates. Sa compréhension permet de cibler chimiquement ou génétiquement l'expression des défenses naturelles, et ouvre des perspectives d'application dans la protection des plantes contre de nombreux ravageurs.Smirnova E, Marquis V, Poirier L, Aubert Y, Zumsteg J, Ménard R, Miesch L, Heitz T.Mol Plant. 2017 Jul 28. pii: S1674-2052(17)30206-X. doi: 10.1016/j.molp.2017.07.010.- Thierry HeitzInstitut deMoléculaire des PlantesCNRS UPR 2357 -12du Général Zimmer67000 Strasbourg