Une planète noire comme du charbon dans l'oeil du télescope Hubble

Le télescope spatial Hubble de la NASA a observé une planète extrasolaire entièrement noire, qui absorbe la lumière plutôt que la réfléchir dans l'espace. Cette caractéristique inédite est attribuable à sa faculté unique d'absorber au moins 94 % de lavisible qui pénètre sonCetteoriginale, nommée WASP-12b, dite de type " Jupiter chaud ", gravite très près de sonet présente des températures extrêmes.Son atmosphère est si chaude que pratiquement aucunene peut survivre sur sa face diurne, où les températures atteignent les 2 500 degrés Celsius. Par conséquent, il n'y a probablement pas de nuages qui pourraient réfléchir la lumière vers l'espace : cette dernière atteint plutôt l'atmosphère de la planète, où elle est absorbée par desd', puis transformée en" Nous ne pensions pas découvrir une exoplanète aussi sombre, explique Taylor Bell, de l'McGill et de l'desur les exoplanètes, au Québec (Canada), etprincipal de l'étude réalisée au moyen du. La plupart des planètes de typereflètent environ 40 % de la lumière stellaire. "La face nocturne de la planète est bien. En fait, WASP-12b présente des faces diurne et nocturne fixes parce qu'elleprès de son étoile, aude s'en trouver " verrouillée " par les forces gravitationnelles. La face nocturne est de quelque 1 100 degrés Celsius moins chaude, ce qui y permet la formation ded'et de nuages. Desprécédentes faites par le télescope Hubble de lajour/nuit ont révélé la présence de vapeur d'eau et peut-être de nuages et de brume dans l'atmosphère. WASP-12b se trouve à environ 3,2 millions dede son étoile et fait le tour de son étoile en environ un jour terrestre." Cette nouvelle découverte d'Hubble prouve encore une fois la grande diversité des planètes de type Jupiter chaud, dit Taylor Bell. Certaines, comme WASP-12b, affichent des températures de 2 500 degrés Celsius, et d'autres, de 1 200 degrés Celsius. De précédentes observations des Jupiter chaudes ont révélé que les écarts deentre la face diurne et la face nocturne sont supérieurs pour les planètes plus chaudes du côté jour. Ces recherches portent à croire que même si une plus grandeest absorbée du côté diurne de la planète, les phénomènes atmosphériques, par exemple les vents, ne suffisent pas à la transportersur la face nocturne. "Les chercheurs ont établi la capacité d'lumineuse de la planète au moyen du spectrographe imageur duen ciblant principalement la légère diminution d'intensité lumineuse alors que la planète passait directement derrière l'étoile. Ces variations indiquent aux astronomes lade lumière réfléchie par la planète. Dans le cas qui nous occupe, toutefois, les observations n'ont révélé aucune lumière réfléchie, ce qui veut dire que le côté diurne de la planète absorbe pratiquement toute la lumière stellaire qu'elle reçoit.Découverte en 2008, WASP-12b gravited'une étoile semblable audans ladu Cocher, à 1 400 années-lumière de la. Plusieurs télescopes ont étudié cette exoplanète, notamment Hubble, ainsi que leet l'ObservatoireX-Ray de la NASA. De précédentes observations réalisées par le(Cosmic Origins Spectrograph ou COS) d'Hubble ont révélé que la planète était peut-être en décroissance, un tourbillon de matière de son atmosphère ultra-chauffée étant aspiré par l'étoile.Les résultats de ces travaux sont parus dans l'édition du 14 septembre de la revueLeHubble est unde coopération internationale entre la NASA et l'européenne. Le Goddard Space Flight Center de la NASA, à Greenbelt, au Maryland, gère le télescope. Le Space TelescopeInstitute (STScI) de Baltimore dirige les activités scientifiques d'Hubble. Le STScI est exploité pour le compte de la NASA par l'Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., à Washington, D.C.