Pollution de l'air intérieur: impact sur la peau et la détoxification protéique cellulaire

Figure 1. Enceinte étanche d'exposition des explants de peau à une atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :) culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :) humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.).) acétone (L’acétone en chimie, (aussi connue sous les noms de diméthylcétone, 2-propanone, propan-2-one et béta-cétopropane ou simplement propanone), de formule chimique CH3COCH3 est le composé le plus simple de la famille des cétones. C'est un...) température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille…. On...)

Figure 2. Les molécules d'adhérence cellulaire comme la E-Cadhérine (représentée en rouge dans la figure A), sont des glycoprotéines transmembranaires qui jouent un rôle important au cours du développement embryonnaire, chez l'adulte normal pour la maintenance des épithéliums et la réparation tissulaire, et dans certains processus pathologiques, tels que l' inflammation (Une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression : infection, brûlure, allergie…) environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les...) induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité...)

© Anne-Laure Bulteau, Sylvie Lacombe, Pascal Descargues, Carine Nizard.

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Les polluants de l'air intérieur peuvent altérer la peau. Anne-Laure Bulteau à l' Institut de génomique fonctionnelle de Lyon et Sylvie Lacombe à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux, en collaboration avec Carine Nizard (LVMH-recherche), montrent que les composés organiques volatiles de l'intérieur ciblent la machinerie cellulaire d'élimination des protéines endommagées. Cette étude qui pourrait avoir des répercussions importantes pour la compréhension des mécanismes ducutané, a été publiée le 6 septembre 2017 dans la revueSelon l'Mondiale de la, lade l'air représente actuellement le principal risque environnemental pour la santé humaine. En effet, la pollution de l'air en milieu urbain accroît le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires aiguës (pneumonie etpar exemple) et chroniques (telles que Bronchopneumopathie chronique obstructive oudu poumon). Ces pathologies sont à l'origine d'une surmortalité estimée à 1,3de personnes par an au niveau mondial dont plus de la moitié dans lesen voie de développement.Si la qualité de l'air extérieur fait l', depuis plusieurs décennies, de règlementations qui permettent aujourd'hui de constater une diminution globale de la pollution dans la plupart des grandes agglomérations européennes et françaises, la pollution de l'air intérieur a, quant à elle, été longtemps sous-estimée. Cependant, en France, la qualité de l'air intérieur constitue désormais une préoccupation de. En effet, nos modes desédentaires et citadins font qu'en, une personne passe 85 % de son temps dans des environnements clos dans lesquels se retrouvent de nombreux polluants, principalement les composés organiques volatiles (COV), issus de sources d'émission multiples (matériaux de construction, mobilier, produits de décoration,, cuisson, produits d'entretien et de bricolage). En France en 2014, l'impact de la pollution de l'air intérieur est ainsi estimé à 20 000 décès par an. Dans la mesure où l'air intérieur est uncomplexe de nombreuses substances en faible concentration, il est difficile d'en évaluer les conséquences précises sur la santé et plus particulièrement sur la peau.La peau constitue uneimportante d'échange entre notre organisme et notre environnement. Ce tissu à la structure complexe, répond de façon graduelle à unenvironnemental, qu'il soitou chimique, allant de l'érythème jusqu'au développement de tumeurs cancéreuses en passant par l'inflammation, l'et le vieillissement prématuré.Les chercheuses avec le concours de Mickael Le Bechec (IE CNRS) ont mis auun montage constitué d'une enceinte étanche permettant d'exposer des kératinocytes et des modèles de peaux humaines à des concentrations stables en COV représentatifs de la pollution de l'air intérieur (Acétaldéhyde, Formaldéhyde, Acétone, Hexane et Toluène) (Figure 1). Une attention particulière a été portée à la composition du mélange gazeux afin qu'il permette de reproduire une exposition chronique. Elles ont montré que cette exposition aux COV entrainait notamment une baisse significative de la survie cellulaire des kératinocytes et des cellules de la peau. Une exposition répétée à ces polluants induit une altération significative de la machinerie d'élimination des protéines cellulaires, ainsi qu'un stress oxydatif conduisant à des dommages à l'ADN et aux protéines, mais également à une altération de lamitochondriale.Cette découverte est importante car la machinerie d'élimination des protéines ou protéasome,un rôle déterminant pour un grandde processus cellulaires, en particulier dans la réponse au stress. Le protéasome assure l'élimination des protéines endommagées qui se trouvent dans la cellule, jouant ainsi un rôle de nettoyage cellulaire avecdes acides aminés pour la formation de nouvelles protéines. En effet, l'oxydation des protéines constitue une des principales causes du vieillissement cellulaire et des maladies associées. Avec le temps, les protéines de l'organisme accumulent des modifications, notamment oxydatives, qui rendent leurs fonctions moins efficaces. C'est le cas pour les enzymes du, les protéines impliquées dans les grandes fonctions cellulaires, ou les protéines de structure. Les nouvellesde cette étude pourraient avoir des répercussions intéressantes sur la compréhension des mécanismes du vieillissement cellulaire car la pollution de l'air intérieur semble altérer l'homéostasie cellulaire qu'il est donc nécessaire de rétablir et éventuellement de protéger.Dezest M, Le Bechec M, Chavatte L, Desauziers V, Chaput B, Grolleau JL, Descargues P, Nizard C, Schnebert S, Lacombe S, Bulteau AL.Sci Rep. 2017 Sep 6;7(1):10707. doi: 10.1038/s41598-017-11088-1.- Anne-Laure BulteauInstitut dede LyonCNRS UMR 5242 - Ecole Normale Supérieure de Lyon -Lyon 146 allée d'Italie69364 Lyon- Sylvie LacombeInstitut des Sciences Analytiques et dePhysico-Chimie pour l'Environnement et lesCNRS UMR 5254 - Université de Pau et des Pays de l'AdourHélioparcP. Angot64053 Pau- Carine NizardLVMH185 Avenue de Verdun45800 St Jean de Braye