Mobilité des récepteurs synaptiques: découverte d'un nouveau mécanisme du contrôle de la mémoire

Marquage d'un récepteur de puits d'endocytose, processus de transport de molécules vers l'intérieur de la cellule.

© Jennifer PETERSEN/Daniel CHOQUET/IINS/CNRS Photothèque.

Trajectoires de récepteurs de neurotransmetteur suivis par détection de molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les propriétés...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent...) neurone (Un neurone, ou cellule nerveuse, est une cellule excitable constituant l'unité fonctionnelle de base du système nerveux. Le terme de « neurone »...) rat (Le mot « rat » désigne en français, dans le langage vernaculaire certains mammifères rongeurs, le plus souvent du genre Rattus ou au moins de la famille des...) culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

© Benjamin COMPANS/Daniel CHOQUET/IINS/CNRS Photothèque.

Des chercheurs bordelais viennent de découvrir un nouveau mécanisme permettant le stockage de l'information dans les synapses ainsi qu'un moyen de contrôler ce stockage. Une découverte qui lève un peu plus le voile sur le grand mystère des mécanismes moléculaires de laainsi que sur les processus d'. Ces travaux, menés principalement par des chercheurs de l'des(CNRS/Université de Bordeaux) et du Bordeaux Imaging Center (CNRS/Université de Bordeaux/Inserm), sont publiés le 13 septembre 2017 dansLes neurones communiquent entre eux par l'intermédiaire de plus d'unde milliards de synapses, de toutes petites structures de la taille d'un dixième de cheveu, au fonctionnement extrêmement complexe. Le processus de plasticité synaptique, c'est-à-dire le fait que la synapse adapte son fonctionnement à l'neuronale, a été découvert il y a presque 50 ans et a conduit la communautéà le proposer comme un élément fonctionnel primordial de laet de l'apprentissage.Les récepteurs de neurotransmetteurs – présents au niveau des synapses – jouent un rôle clé dans lades messages nerveux. Il y a quelques années, l'équipe de chercheurs bordelais avait découvert que les récepteurs de neurotransmetteurs n'étaient pas immobiles comme on le pensait, mais au contraire enpermanente. Ils avaient alors suggéré que lede cette agitation par l'activité neuronale pouvait être capable de moduler l'efficacité de la transmission synaptique en contrôlant lede récepteurs présents à undonné dans une synapse.Dans ces nouveaux travaux, deux équipes sont allées plus loin dans la compréhension des mécanismes fondamentaux de stockage de l'information dans le. Les chercheurs ont combiné des techniques de, d'électrophysiologie et d'à haute résolution pour mettre auune méthode inédite d'immobilisation des récepteurs au niveau des synapses. Grâce à cette méthode, les mouvements des récepteurs sont stoppés, ce qui permet d'étudier l'impact de leur immobilisation sur l'activité cérébrale et les capacités d'apprentissage. Ils ont ainsi démontré que le mouvement des récepteurs est indispensable aux processus de plasticité synaptique en réponse à une activité neuronale intense.Les chercheurs ont ensuite exploré le rôle direct de la plasticité des synapses dans l'apprentissage. En apprenant à desà reconnaitre unparticulier, ils ont pu mettre en évidence que le gel du mouvement des récepteurs permet de bloquer l'de cette forme de mémoire, démontrant ainsi l'implication de la plasticité synaptique dans ce processus.Cette nouvelle découverte ouvre des perspectives pour le contrôle de la mémoire. Le protocole de mémorisation testé ici active une zone particulière du cerveau: l'hippocampe. Les chercheurs souhaitent maintenant déterminer si le mécanisme qu'ils ont découvert peut être généralisé à d'autres formes d'apprentissage et donc à d'autres zones du cerveau. D'un point deplus technologique, de nouvelles méthodes d'immobilisation des récepteurs réversibles et sensibles à lavont pouvoir être développées afin de mieux contrôler le processus.