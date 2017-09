Mieux gérer le stress du voyageur

Un système innovant de surveillance des voyageurs a été mis au point: il identifie automatiquement aussi bien les modes de transport utilisés que le niveau de stress des usagers, pour leur proposer, en temps réel, la solution la plus adaptée.L'd'des voyageurs développé dans le cadre dueuropéen H2020 Bonauquel participe le Leti,de CEA Tech, devrait permettre aux collectivités de proposer de nouveaux services liés aux transports.En se basant sur des briques technologiques existantes, les chercheurs ont mis auMobility Observer, une application qui détecte avec une grande précision leutilisé par la personne. "En tirant parti des capteurs les moins consommateurs d'déjà présents dans les smartphones, tels que les accéléromètres, les magnétomètres, ou sile GPS et le, nous extrayons des signatures caractéristiques des différents moyens de, explique un. Lesobtenues alimentent un algorithme d'qui vise à construire progressivement un modèle précis, capable de distinguer ledu tram ou du, ou même à l'avenir une voiture classique d'une."Parallèlement, uneapplication exploitant les signaux d'unde données biologiques (rythme cardiaque,électrodermale,...) a été. Mettant en œuvre des technologies dede données et de traitement du, cet observateur génère des indicateurs permettant d'évaluer le niveau dede l'utilisateur. Un prototype de laboratoire a été validé avec succès dans le domaine des transports.Combinés, ces outils pourraient être utilisés par les collectivités pour collecter des données enréel sur les habitudes des voyageurs, et proposer des services plus avancés et appropriés endePour plus d'information voir: Bonvoyage 2020