Un climat tropical au SE Tibet il y a environ 35,5 millions d'années

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se...)

mousson (La mousson est le nom d'un système de vents périodiques des régions tropicales, actif particulièrement dans l'océan Indien...)

Géologie (La géologie, du grec ancien γη- (gê-, « terre ») et λογος (logos, « parole »,...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques...)

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le 10 février 1878 à Paris, est un médecin et...)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.).)

Asie (L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. Il est le plus grand continent (8,6 % de la surface...)

Convergence (Le terme de convergence est utilisé dans de nombreux domaines :)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante,...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)



Figure: Affleurements sédimentaires dans le bassin de Jianchuan (SE Tibet) montrant le passage d'environnements palustro-lacustres carbonatés (a) indicateurs de conditions semi-arides à sub-humides à des environnements fluviatiles marécageux caractérisés par la formation de charbon dans des grès et carbonates (b) sous des conditions climatiques humides autour de 35,5 millions d'années. Crédits: P. Sorrel, P.H. Leloup.

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

réchauffement climatique (Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un...)

Océan Austral (L'océan Austral ou océan Antarctique ou océan glacial Antarctique est l'étendue d'eau qui entoure l'Antarctique. C'est en surface le quatrième océan, et le dernier défini, puisque c'est une décision de l'Organisation hydrographique...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

La transition Eocène-Oligocène est marquée par un refroidissement global du climat terrestre ponctué par l'englaciation de l'Antarctique il y a environ 33,7 millions d'années et le passage de conditions greenhouse à icehouse. Quelles sont les manifestations de ce changement climatique d'ampleur en domaine continental, de surcroît dans les zones tropicales influencées par lede? Une équipe de chercheurs français et chinois pilotée par le Laboratoire dede Lyon:, Planètes et(CNRS/UniversitéLyon1/ENS Lyon) vient de mettre en évidence l'avènement de conditions climatiques tropicales humides au SE Tibet il y a environ 35,5 millions d'années, tandis qu'un climat aride persistait plus audans le bassin du Xining). Ces résultats suggèrent une redistribution de l'entropicale possiblement forcée par une migration vers le Nord de la Zone deIntertropicale (ITCZ)de 35,5 millions d'années en accord avec les récentes reconstructions deded'enregistrements océaniques équatoriaux. Cette étude vient d'être publiée dans la revueLe refroidissement climatique global à l'approche de la transition Eocène-Oligocène, il y a environ 33,7 millions d'années, est caractérisé par une série d'évènements climatiques de courte durée largement documentés dans les archives océaniques. Récemment, de nouvellesocéaniques ont mis en évidence unéquatorial initié environ 4 millions d'années avant la transition Eocène-Oligocène. Cependant, l'impact de ce réchauffement sur les climats tropicaux asiatiques, en particulier en domaine continental, reste largement mal compris. Ceci est en grande partie lié à la rareté des enregistrements paléoenvironnementaux terrestres de qualité en domaine tropical pour la période précédant la transition Eocène-Oligocène. De ce fait, la réponse des environnements continentaux aux changements climatiques globaux demeure encore assez mal connue.Les résultats de ces travaux, s'appuyant sur de nouvelles données sédimentologiques de terrain et une stratigraphie revisitée pour l'Eocène terminal3 dans le bassin de Jianchuan (SE Tibet) montre que l'occurrence répétée d'évènements de crue (ou flash-floods) dans des environnements palustro-lacustres semi-arides à sub-humides précède la formation de dépôts de charbon dans des environnements fluviatiles marécageux sous des conditions climatiques nettement plus humides autour de 35,5 millions d'années. Ceci suggère l'avènement d'une période de bouleversements climatiques importants au SE Tibet 2-4 millions d'années avant la transition Eocène-Oligocène, possiblement liés à une migration vers le Nord de la Zone de Convergence Intertropicale. Cette hypothèse est en effet supportée par de nouvelles données de température de surface d'eaux équatoriales à l'Eocène terminal montrant la mise en place d'un fort gradient latitudinal entre l'Equateur et l'qui aurait favorisé l'accumulation deaux latitudes équatoriales et tropicales, entraînant à son tour une intensification des précipitations associées au climat de mousson dans la Zone de Convergence Intertropicale. Cette configuration aurait ainsi engendré une augmentation d'humidité (et une moindre continentalité) dans le SE Tibet (Asie tropicale) à l'Eocène terminal, contemporainement à l'aridification documentée plus au Nord dans le bassin du Xining depuis environ 40 millions d'années, liée au retrait de la Paratéthys.Cette étude montre ainsi le potentiel, souvent sous-estimé, des enregistrements sédimentaires continentaux dans le domaine de la paléoclimatologie grâce à leur forte sensibilité aux changements climatiques rapides. Dans cette, ils s'inscrivent comme des archives prometteuses, en complément des archives climatiques océaniques, pour étudier la réponse des environnements et écosystèmes terrestres lors de périodes de changements climatiques globaux telle que la transition Eocène-Oligocène.