Le tissu adipeux produit des cellules hématopoïétiques à l'origine du diabète de type 2

Figure: A gauche, schéma illustrant les populations cellulaires du tissu adipeux chez un animal sain. L'hématopoïèse endogène au tissu adipeux est symbolisée par des flèches de couleur jaune pathologie

© STROMALab

Connu essentiellement pour sa fonction métabolique, le tissu adipeux est aussi un organe hématopoïétique, capable de produire des cellules immunitaires. Une équipe du laboratoire STROMALab démontre chez la souris qu'un dysfonctionnement de cette hématopoïèse est à l'origine du développement du. Cette étude publiée dans la revuele 28 juin 2017, révèle pour la première fois le rôle physiopathologique de l'hématopoïèse duet ouvre de nouvelles perspectives sur la fonction immunitaire de ce tissu dans l'organisme.Le Tissu Adipeux(TA) est considéré aujourd'hui comme unaux fonctions physiologiques complexes, impliqué dans lede différents processus physiologiques, dont le, mais également la réponse immunitaire et l'. Ce lien entre le TA et l'immunité est dû à la présence dans ce tissu d'une population de cellules immunitaires, de naturedans des conditions physiologiques. En revanche, au cours du développement d'unmétabolique, on observe un dysfonctionnement duconduisant à une accumulation dans le TA de cellules pro-inflammatoires, qui précède le développement de l'insulino-résistance. Les cellules immunitaires du tissu adipeux proviennent en partie de lasanguine mais également d'une production locale audu TA, qui repose sur la présence dans ce tissu, d'une population importante de cellules souches hématopoïétiques (CSH).Les chercheurs du laboratoire STROMALab en collaboration avec une équipe de l'des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (Inserm -Paul Sabatier) montrent que l'hématopoïétique du TA est perturbée chez ladiabétique et que cette perturbation pourrait être un des processus à l'origine du développement de la. En effet, chez une souris soumise à un régime diabétogène, les CSH du TA se différencient massivement en macrophages pro-inflammatoires, alors qu'on n'observe aucune modification des macrophages d'origine médullaire. De plus, la transplantation de CSH de TA de souris diabétiques dans une souris normale s'accompagne d'un transfert de la maladie métabolique, alors même que les souris receveuses sont nourries avec un régime normal. A l', le transfert de CSH de TA d'une souris saine dans une souris diabétique va temporairement améliorer le phénotype métabolique des souris receveuses.Ce travail ouvre ainsi undeinédit dans l'implication de l'hématopoïèse du TA enphysiologique et/ou pathologique. Ainsi cette activité hématopoïétique du TA pourrait avoir une importance quantitative considérable compte tenu de l'abondance du TA dans l'organisme, avec de très nombreuses perspectivespotentielles.