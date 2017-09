One-pot pour des zéolithes nanométriques sans défauts

Référence publication:

Contact chercheur:

Les zéolithes de taille nanométrique sont utilisées comme catalyseurs pour la conversion de la biomasse et la valorisation du gaz naturel (CH4). Toutefois, les conditions de réaction sont sévères (eau chaude et/ou haute température) et dégradent rapidement les propriétés des zéolithes. Pour résister à ces conditions difficiles, ces zéolithes de taille nanométrique doivent être parfaitement organisées et présenter le moins de défauts possible: ce sont en effet les points faibles où ont lieu les attaques. Il est donc nécessaire, pour augmenter leur durée de, d'améliorer leur synthèse pour minimiser lede défauts.C'est ce que viennent de réaliser les chercheurs du Laboratoireet spectrochimie (CNRS/ENSICAEN/Université de Normandie) en proposant uneunique de synthèse one-pot (en une étape). Celle-ci permet la préparation de zéolithes de taille nanométrique sans défauts, stables jusqu'à 900 °C, grâce à l'introduction d'dedans leur structure agissant comme un agent suppresseur de défauts. Les équipes ont également montré que l'incorporation d'atomes de tungstène dans la structure améliore de manière significative les propriétés catalytiques.Grâce à cela, ces nouveauxdeviennent des candidats de premier choix pour de nombreuses applications en catalyse industrielle (métathèse d'oléfines, cyclisation directe du...), ainsi que dans le domaine émergent de la valorisation de la(production de combustibles ou de produits chimiques à haute valeur ajoutée). Ces résultats sont publiés dansJulien Grand, Siddulu Naidu Talapaneni, Aurélie Vicente, Christian Fernandez, Eddy Dib, Hristyan A. Aleksandrov, Georgi N. Vayssilov, Richard Retoux, Philippe Boullay, Jean-Pierre Gilson, Valentin Valtchev & Svetlana MintovaOne-pot synthesis of silanol-free nanosized MFI zeoliteNature Mater. 31 juillet 2017Svetlana Mintova, Laboratoire de catalyse et spectrochimie – Caen