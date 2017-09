Détecteurs: des aimants supraconducteurs uniques

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a...)



Le gigantesque aimant toroïdal supraconducteur d'ATLAS pendant son installation. Chacune des huit bobines, dont la dernière est en cours d'assemblage sur la photo, mesure 25 mètres de long (Image: ATLAS/CERN)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

chambre à bulles (Une chambre à bulles est un détecteur de particules qui est formé d'une cuve contenant (généralement) de l'hydrogène liquide. La chambre étant généralement placée dans un champ magnétique important,...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)



La bobine supraconductrice de CMS lors de son insertion dans son cryostat. Il s'agit du plus grand aimant solénoïde supraconducteur jamais construit. (Image: Maximilien Brice/CERN)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et...)

Avant même que les accélérateurs de particules ne les utilisent à grande échelle, les aimants supraconducteurs avaient été adoptés pour équiper les détecteurs analysant les collisions. Le champ magnétique est crucial pour identifier les particules issues des collisions : il dévie leur, permettant de connaître le signe de leuret de calculer leur impulsion. La résolution est d'autant meilleure que leest intense et que ledusur lequel il agit est important.Dès les années 1960, les physiciens entrevoient l'intérêt des aimants supraconducteurs pour la détection. Au début des années 1970, des expériences aux États-Unis et au CERN développent de grands aimants supraconducteurs, générant des champs jusqu'à 3,5 teslas. Ces développements sont d'autant plus audacieux que laest encore balbutiante. Mais contrairement aux aimants pour les accélérateurs, qui doivent être réalisés en plusieurs dizaines d'exemplaires, les aimants des détecteurs sont uniques.L'un de ces détecteurs précurseurs est la grandeeuropéenne (BEBC) du CERN, mise en service en 1973, dont l'aimant supraconducteur génère un champ de 3,5 teslas. L'stockée atteignait 800 mégajoules, une performance qui ne sera surpassée qu'à la fin des années 1990.Dans les années 1980, d'importants progrès sont réalisés pour rendre les aimants plus performants et " transparents ", afin qu'ils n'interagissent pas avec les particules au risque d'altérer leur identification. Des aimants de plus en plus grands sont construits. Ces travaux aboutissent dans les années 2000 aux gigantesques aimants supraconducteurs des expériences du Grandde hadrons CMS et ATLAS, des monuments de technologie. Le premier est un solénoïde auxexceptionnelles, générant un champ de 4 teslas et capable de stocker 2,7 gigajoules, uned'énergie suffisante pour faire fondre 18 tonnes d'or. Le second est un gigantesque aimant toroïdalà fait original, formé de huit bobines supraconductrices, générant également unde 4 teslas, et entourant un aimant solénoïde plus petit.La prochaine génération d'aimants supraconducteurs pour les détecteurs, plus grands et plus puissants encore, se prépare dans le sillage des grands projets d'accélérateurs, au CERN ou ailleurs.