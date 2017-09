Un nouvel outil pour les prises de décision des directions

Le développement d'un outil de mise en réseau sécurisée visant à simplifier le partage d'informations entre les sociétés du secteur de l'électronique a été soutenu par un financement de l'UE. Une meilleure communication tout au long de lad'approvisionnement de la production électronique européenne maintiendra la compétitivité de l'industrie au niveau international.Face à la forte concurrence des fabricants d'et des États-Unis, l'industrie de l'électronique européenne doit capitaliser sur les possibilités de rationaliser la chaîne d'approvisionnement grâce à des connaissances partagées, une prise de décision collaborative et une entente culturelle. Pour ce faire, divers réseaux non hiérarchisés qui impliquent des échanges d'informations plus importants ont déjà été formés. Les systèmes dedes ressources des entreprises offrent une vision adéquate des opérations et peuvent être utilisés pour construire des liens vers d'autres sociétés. Ils n'offrent cependant pas laaux niveaux stratégique et de planification tactique.Dans ce, leCONVERGE (Collaborativedrive decision management in non hierarchical supply chains of the electronic industry) a réuni un consortium d'experts représentant l'industrie de l'électronique européenne, les institutions et les fournisseurs deCONVERGE est unsponsorisé par l'UE qui permet le partage d'informations stratégiques entre clients et fournisseurs sur toute la chaîne d'approvisionnement, permettant l'échange defiables en toute sécurité et confidentialité.Le cadre de gestion de décision ouvert développé récemment illustre comment combiner un échange ouvert, la planification de la production et l'optimisation des ressourcesau long du processus de prise de décision. Le cadre veille à ce que les décisions de gestion sur toute la chaîne d'approvisionnement soient prises sur la base d'informations pertinentes et actualisées d'autres partenaires duBien que le portail soit principalement destiné au processus décisionnel et à l'accès aux renseignements officiels, d'autres outils ont également été intégrés. Le "knowledge explorer" (explorateur de connaissances) aide les utilisateurs à faire partager leurs connaissances aux autres et un "execution flow viewer" peut afficher un graphique du suivi en direct des processus.CONVERGE est assuré de simplifier la mise en réseau entre les sociétés européennes et la chaîne d'approvisionnement de la fabrication électronique. Cette meilleure communication devrait accentuer la capacité des PME à planifier et à s'adapter à l'évolution rapide du marché international.Pour plus d'information voir: