20 teslas et au-delà, les supraconducteurs haute température

futur (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie...)



Le cable prototype "Roebel" à base du supraconducteur à haute temperature ReBCO (oxyde de terres rares, baryum et cuivre) est utilisé pour la bobine d'un aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés...) démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à partir de propositions initiales, en s'appuyant sur un...) projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction,...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de...)

supraconductivité (La supraconductivité est un phénomène survenant dans certains matériaux dits supraconducteurs. Il est caractérisé par l'absence de résistance électrique et l'annulation du champ magnétique...)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non....)

tension (La tension est une force d'extension.)

coupé (Un coupé est une voiture fermée, à deux portes (parfois trois avec hayon ou quatre comme l'ont fait certains constructeurs américains) et possédant deux, quatre ou cinq places. Il est caractérisé par la...)

Technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)



L'une des bobines développées au CERN avec un supraconducteur à haute température (HTS). (Image: Robert Hradil, Monika Majer/ProStudio22.ch)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui subsiste le plus souvent sous forme de...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.)

cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre pur est plutôt mou, malléable, et présente sur ses surfaces fraîches une teinte...)

Les futurs accélérateurs de haute énergie fonctionneront avec des champs magnétiques d'environ 20 teslas. Pour arriver à une telle performance, il faut un nouveau bond technologique, puisque les technologies niobium-titane (NbTi) et niobium-étain (Nb3Sn) ont en pratique atteint leurs limites de performance. Les aimants duseront très vraisemblablement fabriqués ensupraconducteurs à haute(HTS).Comme leur nom l'indique, ces matériaux sont supraconducteurs à des températures plus élevées que le niobium-titane et le niobium-étain, qui n'acquièrent et ne conservent leur propriété supraconductrice qu'à des températures très basses, d'où le nom de supraconducteurs à basse température. Dans le Grandde hadrons LHC, les aimants en NbTi sont refroidis à 1,9 kelvins (-271,3°C) à l'aide de l'. Au-dessus d'une température et d'une intensité decritiques, ceperd saet ne peut plus jouer son rôle (c'est ce qu'on appelle une " transition résistive "). Cetteest très périlleuse pour un aimant, car elle entraîne l'apparition d'uneet une augmentation rapide de température. Les défauts de ce genre doivent être repérés rapidement afin que le courant qui alimente l'aimant puisse êtreLes supraconducteurs à haute température ont des propriétés très différentes des supraconducteurs classiques., raconte Glyn Kirby, l'un des ingénieurs représentant le départementLes conducteurs HTS peuvent non seulement conserver des propriétés supraconductrices jusqu'à environ 100 kelvins, mais peuvent aussi fonctionner dans unmagnétique de plus de 20 teslas, ce qui est d'un grand intérêt pour les aimants des accélérateurs du futur. Du fait de la température critique très élevée du matériau, on dispose d'une très grande marge opérationnelle, ce qui permet d'éviter plus facilement les transitions résistives et augmente lade l'aimant., explique Gijs De Rijk, chef de groupe adjoint du groupe Aimants, supraconducteurs et cryostats dans le département Technologie du CERN., ajoute-t-il.Afin d'étudier l'utilisation de supraconducteurs à haute température dans des aimants à champ élevé pour les futurs accélérateurs de particules, le CERN a décidé, en 2013, de collaborer avec le projet européen EuCARD-2 pour lasur les accélérateurs de particules et leur amélioration. Quarante partenaires de quinzeeuropéens participent au projet, dont le CEA (France), KIT (Allemagne), l'de Genève (Suisse), l'Université de Twente (Pays-Bas) et Bruker HTS (Allemagne). Le but du projet était de développer un prototype d'aimant HTS, nommé Feather2, de qualité adaptée à l'utilisation dans un accélérateur. Cet aimant produirait de manière autonome un champ magnétique de 5 teslas et, une fois inséré dans l'aimant à champ élevé Fresca2, il générerait un champ de 17 à 20 teslas. Le premier aimant Feather2 avait été construit avec lespremiers conducteurs HTS à base de rubans d'de terres rares, de baryum et de(REBCO). Il a été testé cet été et a produit un champ magnétique autonome de 3 teslas. Le prochain aimant, comportant des rubans de REBCO haute performance, devrait dépasser notablement le champ magnétique visé de 5 teslas, et s'approcher éventuellement des 8 teslas., explique Kirby., conclut-il.