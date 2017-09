Etude des rayons cosmiques depuis l'espace: du ballon EUSO-SPB à mini-EUSO dans l'ISS

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

galaxies (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au singulier.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

mètre carré (Le mètre carré (symbole m²) est l'unité d'aire du système international.)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf...)

Pierre Auger (Pierre Victor Auger (14 mai 1899 - 25 décembre 1993) était un physicien français né à Paris, fils du professeur de chimie Victor Auger et beau-frère de Francis Perrin. Il a travaillé en physique atomique,...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre...)

Station spatiale internationale (La Station spatiale internationale (en anglais International Space Station ou ISS) est un habitat placé en orbite terrestre basse, occupé en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)



Module de détection PDM composé de 2304 pixels (GTU = 2.5?s, soit 400.000 images par seconde) © JEM-EUSO

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de recherche fondamentale du CNRS dont le domaine de recherche est...)

Organisation (Une organisation est)

micro-électronique (La micro-électronique est une spécialité du domaine de l'électronique.)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents...)



Résultats du vol EUSO-ballon 2014: émissivité UV au nadir © JEM-EUSO

agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes spatiaux)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme spatial des États-Unis...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)



Deux évènements d'origine encore inconnue acquis par EUSO-SPB en mai 2017 © JEM-EUSO

ores (ORES, l'Opérateur des Réseaux Gaz & Électricité est le l'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz...)

croûte terrestre (La croûte terrestre est la partie superficielle et solide du matériau dont est faite la Terre. C'est la partie supérieure de la lithosphère (qui constitue les plaques tectoniques).)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

hublot (Un hublot est une fenêtre de petite taille, généralement circulaire, percée dans la coque d'un bateau pour laisser entrer l'air et la lumière. On trouve des hublots dans un véhicule de toute...)

Dans la nuit du 24 au 25 avril 2017, la mission EUSO-SPB a pris son envol depuis la base de la Nasa à Wanaka en Nouvelle-Zélande. Après le succès de la mission du CNES EUSO-Ballon, la collaboration internationale JEM-EUSO revient avec un instrument plus performant encore, conçu pour détecter des rayons cosmiques ayant unede l'ordre de 1018eV, soit 100 000 fois plus élevée que les particules accélérées au CERN ! Une réussite à laquelle sont associés les laboratoires de l'APC, du LAL et d'OMEGA qui ont réalisé le module de détection.Les rayons cosmiques d'ultra-haute énergie représentent l'un des mystères les plus fascinants de l'extrême. Avec des énergies littéralement macroscopiques, ces noyaux d'qui nous parviennent d'autres, intriguent les chercheurs depuis plus d'un demi-siècle et suscitent d'intenses efforts pour élaborer des moyens d'nouveaux.Il faut dire qu'il n'a été possible d'en détecter qu'untrès limité jusqu'à présent. Les plus énergétiques d'entre eux ne se présentent qu'à raison d'un paret pard'années ! C'est pourquoi il convient de déployer des détecteurs couvrant des milliers de km2. C'est ce qui a été fait en Argentine, avec l'Observatoire, auquel la France a déjà contribué de manière décisive. Mais pour aller plus loin, les chercheurs se tournent désormais vers l'espace. L'objectif ? Se placer ende la, par exemple sur la(ISS), et observer l'effet de l'de ces rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec l'terrestre.Le déploiement d'un tel instrument spatial est unambitieux et c'est pourquoi des missions précurseurs, appelées "pathfinders", ont été conçues et développées par la collaboration JEM-EUSO. Il s'agit de modèles réduits de l'instrument visé ultimement, mais qui en possèdent déjà toutes les fonctionnalités et sous-systèmes. Ils mettent ainsi en œuvre une unité de détection, nommée photodetector module (PDM). Ce dispositif est constitué de constitué de 36 photomultiplicateurs de 64 pixels chacun alimentés par des systèmes à très basse consommation de type Cockcroft-Walton. Ceux-ci sont lus par des circuits-imprimés spécifiques (de modèle ASIC SPACIROC 3) développés pour l'expérience à l'par le groupedegénérale avancée (OMEGA, CNRS/École polytechnique). L'est pilotée par un FPGA et un algorithme de trigger dédié. L'de lafocale a été intégrée, testée et étalonnée par les équipes de l'IN2P3 à l'APC (CNRS/Diderot/CEA/Observatoire de Paris).L'CNES a poursuivi l'aventure en soutenant les équipes françaises impliquées dans EUSO-SPB, qui n'a finalement pu voler que 12 nuits au lieu des 100 espérées, en raison d'un problème au niveau du ballon de la, lui-même encore ende perfectionnement. Le vol a néanmoins permis de collecter desd'une richesse sans précédent et d'observer, outre les variations de l'émissivité UV de la Terre, de l'et de différents types de nuages, des événements d'intérêtcomme des météorites et des rayons cosmiques directs, ainsi que trois événements d'origine encore inconnue, dont l'analyse est en cours.Un nouveau vol en ballon pressurisé financé par la NASA est d'et déjà prévu en 2020, avec des objectifs scientifiques encore étendus pour associer à la détection de dizaines de gerbes cosmiques l'observation de gerbes montantes résultant de l'interaction de neutrinos tau avec laMais c'est à présent vers l'espace que tous les regards de la collaboration internationale sont tournés, et en particulier vers l'ISS qui accueillera en 2018 la mission mini-EUSO, première version en orbite du, qui permettra d'observer leà travers lede quartz du module russe, transparent aux UV.