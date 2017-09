Amplifier à 100% le signal de spin

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux...)

logique (La logique (du grec logikê, dérivé de logos (λόγος), terme inventé par Xénocrate signifiant à la fois...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

bore (Le bore est un élément chimique de symbole B et de numéro atomique 5.)

amplification (On parle d'amplificateur de force pour tout une palette de systèmes qui amplifient les efforts : mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la...)

Injection et détection du spin

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction,...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris,...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement...)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible,...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes. On distingue : les isolants électriques, les isolants thermiques, les isolants phoniques et les...)

effet tunnel (L'effet tunnel désigne la propriété que possède un objet quantique de franchir une barrière de potentiel, franchissement impossible selon la mécanique classique. Généralement, la fonction d'onde d'une particule, dont le carré...)

multiplication (La multiplication est l'une des quatre opérations de l'arithmétique élémentaire avec l'addition, la soustraction et la division .)

Résultats inattendus et applications potentielles

tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de fer, canal, route, chemin piétonnier). Sont apparentés...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les...)

Page web (Une page Web est une ressource du World Wide Web conçue pour être consultée par des visiteurs à l'aide d'un navigateur Web. Elle a une adresse Web. Techniquement, une page Web est...)

Des scientifiques soutenus par un financement de l'UE ont créé un dispositif à base de graphène dans lequel des spins électroniques peuvent être injectés et détectés, avec une efficacité sans précédent et àambiante. Cette avancée ouvre la voie à des applications exploitant uneet des transistors basés sur les spins.Un article publié dans Nature Communications décrit comment cet appareil a permis d'obtenir des spins électroniques, grâce à des interactions entre une couche deet une couche de nitrure de. Il en résulte uneau centuple dude, ce qui le rend assez puissant pour l'utiliser dans des applications concrètes.Le terme "spin" est utilisé pour décrire la propriété magnétique des électrons, qui peut être détectée sous la forme d'unprésentant une"up" ou "down". Lade la spintronique cherche à exploiter ce phénomène, dont l'une des applications les plus courantes est le stockage, leet la manipulation des informations. Mais l'exploitation du spin électronique dans un appareil nécessite undu rapport entre les densités des électrons ayant un spin up ou un spin down, ce que l'on appelle ladu spin. Mais il est bien connu que ce contrôle est difficile à exercer et que le rapport entre spins up et down reste faible.Laprésentée dans l'article s'appuie sur les travaux duGRAPHENECORE1 (qui s'inscrit lui-même dans l'initiative Graphene Flagship de l'UE, ayant débutée en 2013 et d'une durée de 10 ans), financé par l'UE. Elle se base sur des recherches en cours concernant le comportement du spin dans différents. Comme le déclare le professeur Bart van Wees de l'de Groningue, directeur de recherche, "La polarisation du spin peut être obtenue en envoyant les électrons à travers unferromagnétique." On crée ainsi un excédent d'un type de spin. L'étude s'est particulièrement intéressée à l'injection de spins, par laquelle un dispositif reçoit des électrons ayant des spins polarisés, et à leur détection.L'équipe a démontré qu'elle pouvait réaliser l'injection et la détection d'électrons de spin dans le graphène de façon plus efficace grâce à l'utilisation d'un sandwich de matériaux. Il comprend en son cœur une couche de graphène épaisse d'unappliquée sur une couche isolante de nitrure de bore, qui repose elle-même sur unde. Au-dessus du graphène, ils ont appliqué une très fine couche de nitrure de bore de quelques atomes d'épaisseur, pour protéger les électrons se trouvant dans le graphène."Le graphène est un très bon matériau pour le transport des spins, mais il ne permet pas de les manipuler", explique le professeur. "Pour injecter des spins dans le graphène, il faut les envoyer à partir d'un matériau ferromagnétique et les faireà travers unau nitrure de bore en utilisant l'. Nous avons déterminé que l'utilisation d'un couche de nitrure de bore de deux atomes d'épaisseur se traduisait par une très forte polarisation de spin pouvant atteindre 70 pour cent, soit 10 fois ce qu'on obtient habituellement." Avec lapar dix observée de la détection du spin, le signal est au final amplifié d'un facteur 100.Un résultat inattendu observé dans les dispositifs produits était que le voltage pouvait augmenter la polarisation, ce qui va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle seul un matériau ferromagnétique peut polariser le spin. Il semble que la polarisation du spin soit générée à partir de l'effetutilisé pour injecter les spins dans le graphène des dispositifs créés au cours de la recherche.Ces résultats ouvrent de nombreuses possibilités. Selon le professeur van Wees, "Nous pouvons maintenant injecter des spins dans le graphène et les mesurer facilement après qu'ils aient parcouru une certaine distance. On pourrait exploiter ce phénomène pour détecter les champs magnétiques qui affecteront le signal de spin." Une autre application possible pourrait être de construire une porte logique ou un transistor à spin.L'un des principaux objectifs du Graphene Flagship est de développer des techniques pour intensifier la production de graphène de haute qualité, en exploitant les résultats de ses diverses initiatives pour optimiser lede travaux et la qualité des produits finis.Pour plus d'informations, voir: