Lancement du satellite Sentinelle 5P de Copernicus



Vue d'artiste de Sentinelle 5P sur son orbite

Sentinelle 5P à son arrivée au Cosmodrome de Plessetsk

Un nouveau satellite du programme européen Copernicus sera lancé depuis le Cosmodrome de Plessetsk, dans le Nord de la Russie, le 13 octobre à 9h27 TU (11h27, heure de Paris).La flotte de satellites Sentinelle a pour mission de fournir les très nombreuseset images sur lesquelles s'appuie le programme Copernicus de la Commission européenne.Ce programme de surveillance de l'hors pair nous offre de nouvelles perspectives dans l'et la gestion de notre environnement, dans la compréhension et l'des effets du changement climatique et dans la préservation des modes deDénommée Sentinelle 5P pour "précurseur de Sentinelle 5", cette nouvelle mission est la première du programme Copernicus à être consacrée à la surveillance de notre. Elle comprend unde pointe, Tropomi, qui est capable de mesurer les concentrations d'aérosols et de nombreuxà l'état detels que le dioxyde d', l', le formaldéhyde, le dioxyde de, leou le, qui sont tous présents dans l'que nous respirons et influent par conséquent sur notreet lede notreDoté d'unede fauchée de 2600 km, lepourra cartographier quotidiennement l'de la planète. Les informations qu'il recueillera viendront alimenter le Service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus, qui a pour fonction d'établir des prévisions de la qualité de l'air et de fournir une aide à la décision.D'autres services bénéficieront également des données de Sentinelle 5P, notamment les services de surveillance des émissions de cendres volcaniques, indispensables à la sécurité du trafic aérien, ou encore les services de suivi des concentrations en rayonnements UV dangereux pour notre épiderme.En outre, les scientifiques exploiteront les données afin d'approfondir leur connaissance des principaux processus atmosphériques qui influent sur notre climat et sur la formation de trous dans la couche d'ozone.Sentinelle 5P a été mis aupour assurer lades observations de l'instrument Sciamachy duEnvisat, en attendant que Sentinelle 5 ne prenne la relève, mais aussi pour compléter les données fournies par l'instrument GOME-2 à bord des satellitesPar la suite, les charges utiles Sentinelle 4 enet Sentinelle 5 enpolaire, toutes deux embarquées sur des satellites météorologiques exploités par, surveilleront de concert la composition de l'atmosphère pour les besoins des services atmosphériques de Copernicus.D'ici là, la mission Sentinelle-5P jouera un rôle clé dans la surveillance de laatmosphérique.Cette mission est led'une collaboration étroite entre l'ESA, la Commission européenne, le Bureau néerlandais des affaires spatiales, l'industrie, des utilisateurs de données et des scientifiques. Le satellite été conçu et fabriqué par un consortium réunissant près de 30 sociétés et dirigé parDefence and Space UK et NL.