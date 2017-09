Mimer les enzymes pour des transformations chimiques sélectives

La forme du site actif d'une enzyme est fondamentale: selon qu'elle est circulaire, cubique ou autre, elle permettra une transformation chimique différente. Cette spécificité, les scientifiques ont pu la reproduire sur une molécule cavitaire très courante, la cyclodextrine, en modifiant sa forme et, par conséquent, les produits de sa réaction. Une nouvelle méthode de ciblage des réactions chimiques qui ouvre de larges perspectives.La cyclodextrine est unecyclique naturelle composée deet ayant la forme d'un cône tronquéune cavité dans laquelle des molécules peuvent venir se loger. Cette forme lui permet par exemple, dans unquotidien, d'encapsuler des molécules malodorantes, ou de solubiliser des médicaments. La cyclodextrine présente donc des similitudes structurales avec les enzymes de par sa cavité. Mais pas seulement.Enunmétallique (carbène) au cœur de la cyclodextrine, les chercheurs de l'parisien demoléculaire (CNRS/UPMC/Sorbonne Université) ont réussi à déformer de manière contrôlée la cavité moléculaire: de circulaire, elle adopte de multiples autres formes ! Surtout, fait notable: comme pour les enzymes, ces changements de topographie influencent fortement les transformations chimiques induites par la cyclodextrine. Un peu à la façon d'une pâte à modeler qui, selon la forme qu'on lui donne, parvient à s'encastrer dans différentes structures.Le modèle de l'offre ainsi un nouvelpassionnant pour comprendre les mécanismes de spécificité des réactions chimiques. Un immensed'investigation s'ouvre à présent aux chercheurs pour explorer toutes les possibilités de cesCes travaux font l'd'une publication dans la revue Chem.Pinglu Zhang, Coralie Tugny, Jorge Meijide Suárez, Maxime Guitet, Etienne Derat, Nicolas Vanthuyne, Yongmin Zhang, Olivia Bistri, Virginie Mouriès-Mansuy, Mickaël Ménand, Sylvain Roland, Louis Fensterbank & Matthieu SollogoubArtificial chiral metallo-pockets including a single metal serving as both structural probe and catalytic centerChem 13 juillet 2017- Matthieu Sollogoub, Institut parisien de chimie moléculaire- Louis Fensterbank, Institut parisien de chimie moléculaire