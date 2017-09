Les supernovas et la naissance des étoiles



ALMA la nuit © ESO

La fabrique de poussière du rémanent d'une très jeune supernova

Un spectaculaire adieu céleste

On pensait jusqu'à présent que les molécules et la poussière disparaissaient complètement dans les explosions gigantesques des supernovas. Pour la première fois, des scientifiques découvrent qu'en réalité ce n'est pas le cas.Des scientifiques, notamment ceux qui ont pris part aux projets SNDUST et COSMICDUST financés par le Conseil européen de la(ERC), ont identifié deux molécules jusqu'ici non détectées; le formylium (HCO) et le monoxyde de(SO), présents dans le rémanent de SN 1987A. Cette, dont l's'est produite en février 1987, se situe à 163 000 années-lumière dans le Grandde Magellan, uneproche de notreL'auteur principal de l'étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le Dr Mikako Matsuura, de l'École deet d'de l'de Cardiff, a déclaré: "C'est la première fois que nous trouvons ce type de molécules dans une supernova, ce qui remet en question les hypothèses que nous avions émises il y a longtemps selon lesquelles ces explosions détruisent toutes les molécules et poussières présentes dans une." Avec ces nouvelles molécules, les chercheurs ont également trouvé des composés tels que du(CO) et de l'de(SiO) qui avaient déjà été détectés.La découverte inattendue de ces molécules permet d'envisager que lades étoiles par explosion génère des nuages constitués derésiduels qui refroidissent poursous les 200°C. Les différents éléments lourds synthétisés commencent alors à abriter des molécules, créant ce que l'on a appelé une "usine à poussière". Comme le Dr Matsuura continue d'expliquer, "le plus surprenant est que l'on retrouve habituellement cette usine de molécules enrichies dans les environnements où naissent les étoiles. La mort d'étoiles massives peut par conséquent conduire à la naissance d'une nouvelle génération."De nouvelles étoiles étant créées à partir des éléments les plus lourds disséminés au cours des explosions, ces travaux laissent entrevoir la possibilité de mieux comprendre la composition de ces étoiles naissantes en analysant leur source.On comprend relativement bien lades supernovas. Lorsque les étoiles massives arrivent à la fin de leur évolution, elles n'ont plus deet ne disposent pas d'unedeet d'suffisante pour lutter contre lade leur propre. En conséquence, les zones extérieures de l'étoile s'effondrent sur le cœur avec une force phénoménale, déclenchant ainsi une explosion spectaculaire qui laisse derrière elle ce qui ressemble à une nouvelle étoile, et disparaît ensuite.Depuis la découverte de la Supernova 1987A il y a plus de 30 ans, les astronomes ont dû surmonter de nombreux obstacles pour pouvoir l'étudier, et en particulier pour en savoir plus sur son cœur. Pour effectuer ses recherches et explorer le cœur en détail, l'équipe a utilisé le grand interféromètre millimétrique de l'Atacama (ALMA). Grâce à ses 66 antennes, l'installation peut observer lesmillimétriques (situées dans leentre l'et les ondes radioélectriques), et pénétrer ainsi les nuages de gaz et de poussière de la supernova. C'est grâce à cette capacité qu'il a permis de découvrir les molécules nouvellement formées.Pour aller plus loin dans ses recherches, l'équipe prévoit de continuer d'utiliser ALMA pour évaluer lades molécules HCO+ et SO et rechercher d'éventuelles molécules jusqu'ici indétectées.Pour plus d'informations, voir: