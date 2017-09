Les biominéraux auraient-ils inventé une nouvelle forme de cristallographie ?

Scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)



A gauche: image au microscope électronique à balayage d'un sclérite de Sinularia polydactyla (2 mm de long). Au centre: une part importante du travail en biominéralogie consiste à trouver les échelles spatiales et les instruments adaptés pour caractériser l'ordre (morphologique, chimique ou cristallographique) dans les biominéraux. Ici on a identifié les domaines cristallins du sclérite et on les a positionnés par rapport aux anneaux de croissance. A droite: proposition d'un modèle cristallographique pour expliquer la structure du sclérite. Crédits: D. Vielzeuf et al.

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

mastication (La mastication est un phénomène qui fait appel aux muscles de la mâchoire. Elle constitue la première phase de la digestion (ce qui est souvent ignoré). Les aliments...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

organisation (Une organisation est)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant généralement sous forme de faisceaux.)

Interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

microscopie électronique à balayage (La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie basée sur le principe...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points de l'objet. La diffraction...)



Microscope Électronique à Balayage Camscan Crystal Probe X500FE de Géosciences Montpellier (Instrument National INSU (CNRS) - région Languedoc Roussillon)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)



Figures: a et b: images à la loupe binoculaire et au microscope électronique à balayage d'un sclérite de Sinularia polydactyla. c: agrandissement de b. d: détail d'un tubercule (En botanique, un tubercule est un organe de réserve, généralement souterrain, qui assure la survie des plantes pendant la saison d'hiver et souvent leur multiplication par voie végétative. Ces organes sont...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement. Chaque voyelle se caractérise par son timbre...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

Les biominéraux jouent un rôle important dans l'évolution des organismes ; pourtant, leur structure cristalline complexe reste mal connue. A travers l'exemple des sclérites d'Octocoraux, des équipes du Centre de Nanoscience de Marseille et du Centrede Monaco montrent comment à travers leur structure mésocristalline les biominéraux combinent ordre et désordre pour réaliser des morphologies complexes, adaptées à des fonctions. La morphologie des sclérites serait le produit de forces parmi lesquelles l'embranchement cristallographique fractal (force interne) et le confinement par les tissus organiques (force externe) joueraient des rôles importants. Les biominéraux pourraient aussi servir de guide à l'étude d'autres superstructures cristallines comme les cristaux colloidaux ou les supracristaux. Les travaux ont été publiés dans la revueDepuis 540 millions d'années, les biominéraux contribuent à l'adaptation des organismes à leurs environnements en remplissant des fonctions variées: support/transport (squelette), protection (coquille, carapace), camouflage,magnétique,de, vision (lentilles). Or, qui dit fonction dit morphologie adaptée (souvent adaptative). L'un des objectifs de la biominéralogie est de comprendre la façon dont les organismes fabriquent ces morphologies complexes. Les biominéraux montrent souvent unecristalline hiérarchisée (les cristallites de taille inframicrométrique s'organisent encristallines, les fibres en domaines cristallins, les domaines en secteurs etc.) Mais on sait peu de choses sur la façon dont cette hiérarchisation se construit.Dans un article publié à Crystal Growth and Design, des chercheurs du Centrede Nanoscience de Marseille (CNRS,Aix-Marseille) et du Centre Scientifique de Monaco ont étudié des sclérites d'Octocoraux (Sinularia polydactyla), principalement à l'aide deet dedes électrons rétrodiffusés (EBSD). Les sclérites d'Octocoraux (allant de quelques microns à 2-3 mm de long) sont des structures biominérales faites de calcite magnésienne ; leur taille et leur structure sont idéales pour étudier les premiers stades de la hiérarchisation cristalline.A partir de l'exemple des sclérites de Sinularia, il est démontré que les règles strictes qui gouvernent la morphologie des cristaux (ici la calcite) ne s'appliquent pas aux assemblages de cristallites (? 100 nm). Les biominéraux tirent avantage de défauts cristallins (joints de grains, désorientation ordonnées, mésomaclage) pour réaliser des structures hiérarchisées. Un désordre local serait donc nécessaire pour arriver à des structures complexes hiérarchisées que l'on qualifie de mesocristallines. L'étude des sclérites de Sinularia démontre aussi que des superstructures cristallines ayant une forme de pyramides trigonales inversées (ou tripodes), forme transposée de la symétrie rhomboédrique de la calcite, permettent à la fois la formation de fronts de croissance aux contours complexes à l'organique/inorganique, et unepréférentielle des cristallites au front de croissance. Ces pyramides inversées joueraient un rôle dans la transition depuis des structures simples impliquant un ou deux tripodes, vers des structures plus complexes avec des tripodes cristallins disposés dans des configurations spatiales de plus en plus complexes.Les superstructures cristallines obtenues non pas à partir d'mais à partir de structures de plus grande taille (protéines pour aboutir à des cristaux de protéines, particules colloïdalesdes cristaux colloidaux, nanocristaux pour l'obtention de supracristaux) sont des objets d'études en plein développement, dans des disciplines aussi différentes que la, la, ou la. Les biominéraux pourraient avoir été les pionniers dans l'élaboration de superstructures cristallines hiérarchisées ; leur étude ouvre des pistes pour mieux comprendre la formation d'autres superstructures cristallines.Enfin, à l'interface organique/inorganique, nous suggérons que la morphologie de surface des sclérites résulterait de lade la croissance mésocristalline et d'un confinement par les cellules ou vacuoles des tissus enveloppants. A ce titre, la morphologie des sclérites de Sinularia et d'autres biominéraux serait le produit de forces internes et externes parmi lesquelles l'ordre cristallographique et le confinement tissulaire seraient importants.