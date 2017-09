Des astronomes viennent de découvrir des étoiles dans la Voie Lactée présentant des anomalies rares

Une équipe d'astronomes de l'Institut UTINAM, de l'Université de Concepcion (Chili), et de l'Institut d'astrophysique des Canaries était à l'affût de vestiges anciens de la formation de la Voie Lactée. Ce travail de longue haleine les a amenés à une découverte passionnante: ils ont trouvé des preuves convaincantes de l'existence d'une nouvelle famille d'étoiles géantes, avec une composition chimique particulière. Ces étoiles diffèrent des autres populations stellaires de la, non seulement par leurs éléments chimiques, mais aussi par leurs trajectoires. Leurs propriétés orbitales suggèrent une origine extragalactique !Le grand relevé spectroscopique APOGEE a pour objectif de mesurer les abondances des éléments (carbone,, entre autres) dans les étoiles dans différentes régions de la Voie Lactée, afin de mieux comprendre la formation et l'évolution de la Galaxie. L'instrument APOGEE est un spectrographe procheà haute résolution, qui permet d'observer des étoiles même dans les régions dugalactique obscurcies par la poussière et lainterstellaire. Il est installé à l'Observatoire Apacheau Texas.C'est en mesurant la composition chimique d'un grandd'étoiles géantes que ce travail a mis àune population d'étoiles chimiquement trop atypique pour faire partie de la Voie lactée et même d'unordinaire.La population nouvellement découverte est très pauvre en magnésium et enalors que des niveaux élevés d'enrichissement en azote, et en aluminium sont observés. Ceci suggère que ces étoiles ne sont pas associées à un amas globulaire galactique actuel. La composition chimique inhabituelle fait de ces étoiles anormales des candidats idéaux pour être des vestiges des premiers jours de la Voie Lactée, ou même des amas globulaires extragalactiques dissociés par les forces dede la Voie Lactée."D'autres scénarios spéculatifs peuvent expliquer cette composition chimique de leuratmosphère par leentre deux étoiles d'unou par lapar les explosions de supernovas environnantes de plus de ~30 masses solaires", explique J. G. Fernández-Trincado de l'de Concepcion (Chili) et l'auteur principal de l'étude." De tels fossiles galactiques permettent aux astronomes dereconstruire une pièce importante de l'histoire de la Voie lactée".L'équipe prévoit d'utiliser cette nouvelle découverte pour mieux comprendre lanucléosynthèse et l'évolutionet étudier comment certains amas globulaires anciens ont pu être détruits lors de leurs passages dans le disque de la Voie Lactée.