» Vers de nouveaux capteurs de taille nanométrique

En haut, images obtenues par microscopie électronique de la structure hélicoïdale des nanoplaquettes à différentes échelles. En bas, reconstruction tri-dimensionnelle de la structure hélicoïdale par tomographie électronique.

Des chercheurs du Laboratoire de chimie à Lyon (ENS de Lyon / CNRS / Université Claude Bernard Lyon 1) et du Laboratoire de Physique des Solides à Orsay (CNRS / Université Paris Sud) ont réussi à synthétiser des assemblages de nanoparticules d'un nouveau genre. Potentiellement capables de réagir à différents stimuli avec une réponseforte, ils permettent d'imaginer de nouveaux. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revueAdvances.Les nanoparticules créées par les chercheurs sont des plaquettes "chirales":comme votregauche et votre main droite, leur forme ne se superpose pas avec celle de leur image "". Les arrangements chiraux moléculaires sont connus mais ceux, plus complexes, obtenus à une échelle nanométrique plus grande, sont beaucoup moins fréquents et n'avaient jusque-là jamais fait intervenir de nanoparticules en forme de plaquettes. Pourtant, laapporte de nombreuses propriétés très intéressantes, déjà couramment exploitées dans de de nombreux processus chimique et biologiques.Pour les fabriquer, les chercheurs ont joué sur les contraintes induites par des molécules organiques à lade nanoparticules en forme de plaquettes. Ils ont montré que l'accroissement de la concentration en molécules organiques à la surface des nanoparticules aboutit à des contraintes mécaniques fortes qui entraînent un vrillage des nano-plaquettes et l'émergence de la chiralité aud'une plaquette unique. Du fait de leur très faible épaisseur (à peine plus d'un nanomètre), ces nanoparticules sont très flexibles et leurdépend fortement des conditions expérimentales utilisées. Par ailleurs, lorsque ces nanoparticules sont organisées sous forme de chapelet, le même stimuli entraîne le vrillage de l'assemblage et la formation de chapelets hélicoïdaux.Cette découverte est potentiellement généralisable à d'autres nanoparticules 2D. Elle ouvre donc la voie vers des assemblages de nanoparticules chiraux qui pourraient posséder des propriétés optiques originales comme récemment prédit théoriquement par d'autres travaux.Benjamin Abécassis, Laboratoire de, à l'ENS de LyonSébastien Buthion,Auvergne