Ondes gravitationnelles: première détection conjointe LIGO-Virgo

De gauche à droite: les deux détecteurs LIGO (à Hanford et Livingston, États-Unis) et le détecteur Virgo (Cascina, Italie).© LIGO Laboratory (deux premières photos) et Virgo / Nicola Baldocchi 2015

Les scientifiques des collaborations LIGO et Virgo ont observé, pour la première fois avec trois détecteurs, des ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de deux trous noirs. Ce résultat confirme le bon fonctionnement de l'instrument Advanced Virgo, qui s'est joint aux observations des deux détecteursle 1er août et dont c'est la première détection. Il ouvre la voie à une localisation bien plus précise des sources d'ondes gravitationnelles. Cette première fait l'd'une publication de la collaboration internationale exploitant les trois détecteurs, qui comprend des équipes du, à paraitre dans la revue. Elle sera exposée lors d'unpresse en marge dedu G7-scienceLes trous noirs sont leultime de l'évolution des étoiles les plus massives. Il arrive que certains évoluent en couple. Ils orbitent alors l'unde l'autre et se rapprochent lentement en perdant de l'sous forme d'ondes gravitationnelles, un phénomène qui finit par s'accélérer brusquement jusqu'à les faire fusionner en ununique. Un tel tourbillon final avait déjà été observé trois fois par les détecteurs LIGO en 2015 et début 2017. Cette fois ce sont trois instruments qui en ont été témoins, le 14 août 2017 à 10h30 UTC, permettant une bien meilleure localisation dans leCe nouvel évènement confirme que les couples de trous noirs sont relativement abondants et va contribuer à leur étude. Les deux trous noirs, qui avaient des masses égales à 25 et 31 fois celle du, ont fusionné en un trou noir de 53 masses solaires, l'équivalent de 3 masses solaires ayant été converties en énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Cet événement s'est produit à environ 1,8d'années-lumière de la; autrement dit, les ondes gravitationnelles se sont propagées dans l'espace pendant 1,8 milliard d'années avant d'être détectées par lesitué en Louisiane (États-Unis), puis 8 millièmes deplus tard par celui situé dans l'État de Washington, et enfin 6 millièmes de seconde après parsitué près de Pise en Italie.L'apport d'un troisième instrument,, permet d'améliorer significativement la localisation des évènements astrophysiques à l'origine des ondes gravitationnelles. Ces évènements, extrêmement violents, peuvent dans certains cas éjecter de latrès chaude qui peut être visible pour des télescopes optiques. Avec seulement deux détecteurs d'ondes gravitationnelles, la zone dedans le ciel s'étendait sur une zone équivalant à plusieurs milliers de fois lade laGrâce à, elle est environ dix fois plus petite, et l'estimation de la distance à laquelle se trouve la source est aussi deux fois meilleure. Ceci améliore grandement les chances d'observer des signaux avec d'autres instruments.Pour cet évènement, lades temps d'arrivée avec l'des signaux observés a permis d'établir une zone de recherche dans le ciel de 80 degrés, qui a été scrutée par 25 groupes d'astronomes. Comme pour les précédents événements, aucunn'a été observé.Un autre atout du détecteur Virgo est sonde celle des deux instruments LIGO. Ceci rend possible de nouveaux tests de lagénérale, élaborée par, qui décrit lade. En effet, cetteprédit que lors du passage d'une, l'espace s'étire dans une directionen se contractant dans une autre, au lieu, par exemple, de se déformer dans une seule direction ou dans toutes les directions à la fois comme le prédisent des théories. L'analyse des signaux observés indique que c'est effectivement le cas. C'est un prélude à detests plus poussés de laEn attendant de nouvelles observations à l'2018, les premières données de cede trois détecteurs sont toujours en cours d'analyse et devraient donner lieu prochainement à d'autres annonces.est un instrument principalement cofinancé par le CNRS en France et l'(INFN) en Italie. Les chercheurs travaillant sur Virgo sont regroupés aude la collaboration du même nom, comprenant plus de 250 physiciens, ingénieurs et techniciens appartenant à 20 laboratoires européens dont 6 au CNRS en France, 8 à l'INFN en Italie et 2 à Nikhef aux Pays-Bas. Les autres laboratoires sont Wigner RCP en Hongrie, le groupe POLGRAW en Pologne, un groupe à l'de Valence (Espagne) et EGO (), près de Pise, en Italie, où est implanté l'interféromètre Virgo. Après plusieurs années de travaux d'amélioration et quelquesde tests, Advanced Virgo a recommencé à écouter le ciel le 1er août 2017, rejoignant. Cette détection est l'aboutissement d'un quart ded'investissements du CNRS et de l'INFN dans ce grand équipement.LIGO () est un observatoire dédié aux ondes gravitationnelles composé de deux interféromètres identiques, situés aux Etats-Unis. La version améliorée de ces détecteurs () a redémarré en septembre 2015. Autour de ces instruments s'est constituée la collaborationLIGO (, LSC), un groupe de plus de 1000 scientifiques travaillant dans des universités aux Etats-Unis et dans 14 autres. Elle travailledans la main avec la collaboration Virgo. En effet, depuis 2007, les scientifiques des deux groupes analysent en commun les données et signentles découvertes.La publication scientifique des collaborations LIGO et Virgo annonçant cetteest cosignée par 76 scientifiques de six équipes du CNRS et d'universités associées:- le laboratoire Astroparticule et(CNRS/UniversitéDiderot/CEA/Observatoire de Paris), à Paris ;- le laboratoirerelativiste, théories, expériences,, signaux (CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur/Université Nice Sophia Antipolis), à Nice ;- le Laboratoire de l'accélérateur linéaire (CNRS/Université Paris-Sud), à Orsay ;- le Laboratoire d'Annecy de(CNRS/Université Savoie Mont Blanc), à Annecy;- le Laboratoire Kastler Brossel (CNRS/UPMC/ENS/Collège de France), à Paris ;- le Laboratoire desavancés (CNRS), à Villeurbanne.Le CNRS a décerné le 27 septembre 2017 une double médaille d'or aux physiciens Alain Brillet et Thibault Damour pour leurs contributions majeures à la détection des ondes gravitationnelles.