L'activité magmatique en profondeur varie en fonction de la pression en surface

Les changements climatiques peuvent réveiller les volcans

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où...)

Marie Curie (Maria Sk?odowska-Curie (née à Varsovie le 7 novembre 1867 et décédée à Sancellemoz le 4 juillet 1934), connue en France sous le nom de Marie Curie, est une physicienne...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

Barcelone (Barcelone (Barcelona en catalan et en castillan) est une commune de Catalogne - Espagne, située dans la province de Barcelone. Elle est la capitale historique, administrative et économique de la...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

Mer Méditerranée (Méditerranée signifie entre les terres. La mer Méditerranée est une mer intracontinentale presque fermée située entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie et qui s'étend sur une superficie...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

Mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la météorologie qui...)



En blanc, la ligne de côte Méditerranéenne telles qu'on la connait aujourd'hui. En bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre comme...) cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance est appelée rayon du cercle. Celui-ci étant infiniment variable, il...)

Océan Atlantique (L'océan Atlantique est l'un des cinq océans de la Terre. Sa superficie de 106 000 000 km² en fait le deuxième par la taille derrière l'océan Pacifique. Il s'est formé par l'éloignement de plaques...)

niveau de la mer (Le niveau de la mer est la hauteur moyenne de la surface de la mer, par rapport à un niveau de référence adéquat.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y...)

L'activité magmatique en profondeur varie en fonction de la pression en surface

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble s'ils...)

chiffre (Un chiffre est un symbole utilisé pour représenter les nombres.)

logique (La logique (du grec logikê, dérivé de logos (λόγος), terme inventé par Xénocrate signifiant à la fois raison, langage, et raisonnement) est dans une...)

L'assèchement de la Mer Méditerranée numérisé

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre sur un corps massique en raison uniquement du voisinage de la...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière...)

paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un espace limité, d'un « pays ». Portion de l'espace terrestre...)

Climat et volcanisme

réciproque (La réciproque est une relation d'implication.)

fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les gaz qui sont l'exemple des fluides compressibles, et les liquides, qui sont...)

Il est connu que les changements climatiques contrôlent les processus de surface, tels que l'érosion et les changements du niveau marin, mais les processus de surface influencent-ils l'activité volcanique? C'est la question que se sont posée des géologues de l'de Genève (UNIGE), en collaboration avec les universités d'Orléans, de Pierre etet de l'ICTJA-CSIC de. Pour y répondre, ils ont analysé lesvolcaniques datant de la crise de salinité de la, lorsque le Détroit de Gibraltar était fermé et la Méditerranée temporairement isolée de l'Atlantique. Après avoir constaté une importante augmentation de l'volcanique pendant cette période et testé différents scénarios, les géologues ont conclu qu'une telle augmentation d'activité magmatique ne pouvait être expliquée que par l'assèchement quasi complet de laMéditerranée. Ces résultats, à lire dans la revue Nature Geoscience, démontrent l'influence des processus de, principalement contrôlés par le, sur l'activité volcanique.On sait que le Détroit de Gibraltar a été temporairement fermé pendant l'ère Messinienne (plus exactement de 5,96 à 5,33 millions d'années) et donc que la Mer Méditerranée s'est trouvée isolée de l'Atlantique. En effet, dès les années 1970 les scientifiques ont montré la présence de couches de sel de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur au fond de la mer, dont la formation ne peut s'expliquer que par l'absence de connexion avec l'. Les scientifiques ont également découvert d'immenses canyons sous-marins datant de la même période. Creusés par des rivières sur des terres aujourd'hui immergées, ils laissent supposer que leétait alors beaucoup plus bas, indiquant un assèchement drastique de la Méditerranée et une formidable perturbation géographique et climatique de l'de la Méditerranée. A l'actuelle, cette hypothèse reste cependant débattue. Toutefois, une équipe de géologues, menée par l'UNIGE, a apporté une nouvelle preuve de cet assèchement et de l'impact des processus de surface sur l'activité magmatique."Nous savons que ce qui se passe à la surface de la, comme par exemple un assèchement soudain de la mer, provoque des changements de pression en profondeur et influe sur la production de magma", explique Pietro Sternai,au Département des sciences de la Terre de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Dès lors, sachant que la crise de la salinité était apte à provoquer ces changements de pression, de surcroit en prenant en considération l'hypothèse de l'assèchement de la Mer Méditerranée, les géologues ont étudié l'évolution de l'activité volcanique durant cette période.Lorsqu'il y a une éruption, le magma se refroidit à la surface de la Terre et les minéraux cristallisent. Témoins silencieux de l'activité volcanique, ceux-ci ont permis aux scientifiques de dénombrer 13 éruptionsde la Mer Méditerranée entre 5,9 et 5,3 millions d'années, soit plus du double de l'activité volcanique, qui se situe autour de 4,5 éruptions sur une période plus longue qui comprend la crise de la salinité. Pourquoi cesi élevé ? "La seule explicationétait l'hypothèse de l'assèchement de la mer, seule cause assez puissante pour modifier la pression terrestre et de ce fait, la production magmatique à l'échelle de toute la Méditerranée", relève Pietro Sternai.Afin de tester l'hypothèse de l'assèchement de la Mer Méditerranée, les géologues ont reproduit, à l'aide de modèles numériques, l'historique de mise enet décharge dude l'et des sédiments dans le bassin méditerranéen pendant son assèchement, puis ont calculé les changements de pression en profondeur et l'impact de celui-ci sur la production de magma.Deux scénarios ont été testés. Le premier prend en compte la crise de la salinité avec un abaissement drastique du niveau de la mer, le second non. "Grâce aux simulations, nous avons constaté que la seule manière d'expliquer l'augmentation prouvée de l'activité volcanique était une diminution du niveau (et donc du poids) de la Mer Méditerranée d'environ deux", ajoute Pietro Sternai. "Je vous laisse libre d'imaginer le".Cette étude apporte une nouvelle preuve en faveur de l'assèchement de la Mer Méditerranée et démontre également l'impact des effets des changements climatiques dans les couches profondes de la Terre. En faisant varier la pression exercée par la surface terrestre sur les couches profondes, notamment par leurs effets sur l'érosion et sur les eaux, les changements climatiques influencent la production magmatique. On connaît depuis longtemps l'influence du volcanisme sur le climat, mais les résultats présentés dans cette étude ont permis de découvrir que laest possible. "Ce travail pionnier ouvre de nouvelles perspectives d'études interdisciplinaires entre terre solide et terre, par exemple entre volcanologues, géomorphologues et climatologues", conclut Pietro Sternai.