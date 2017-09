Ecosystème arctique: le calme avant la tempête ?



Photo: Ocean Wise

La morue polaire occupe un rôle clé dans l'écosystème arctique en raison de son abondance et de sa position stratégique dans la chaîne alimentaire.

La morue polaire, unepivot de l'écosystème arctique, a bien tiré profit des changements climatiques jusqu'à maintenant, mais cette période de grâce pourrait tirer à sa fin. En effet, à la faveur du réchauffement, certaines espèces demigrent vers le, menaçant de détrôner la morue polaire et de transformer progressivement l'écosystème arctique en milieu semblable audu Saint-Laurent. Voilà les conclusions de deux études publiées au cours des dernières semaines par l'équipe du professeur Louis Fortier, du Département deet de Québec-Océan.Rappelons que la morue polaire occupe un rôle clé dans les eaux arctiques en raison de son abondance - elle forme 95% des assemblages de poissons pélagiques de ce milieu - et de sa position stratégique dans la. Cette espèce se nourrit deet de krill et elle sert elle-même de nourriture à plusieurs espèces de poissons ainsi qu'aux oiseaux et aux mammifères marins. Cette espèce "entonnoir" canalise 75% de l'entre le zooplancton et les niveaux trophiques supérieurs.Dans une étude publiée par, Caroline Bouchard, Maxime Geoffroy, Mathieu LeBlanc, Louis Fortier et leurs collaborateurs de Pêches etCanada, Andrew Majewski, Stéphane Gauthier, Wojciech Walkusz et James D. Reist, montrent comment lea influencéde la morue polaire entre 2006 et 2015. Leurs analyses révèlent que plus laprintanière - la date à laquelle le couvert depasse sous la barre du 50% dans une région- se produit tôt dans l', plus lade morues polaires juvéniles est élevée en début d'. "Plus de morues signifie plus de phoques annelés, plus de baleines à dents, plus d'oiseaux marins et, ultimement, plus d'blancs. À première, ça semble donc une très bonne nouvelle pour l'écosystème arctique puisque cette débâcle se produit de plus en plus tôt grâce au réchauffement planétaire", commente Louis Fortier.Il y a toutefois un hic. Dans uneétude publiée par la revue, Marianne Falardeau, de l'McGill, Caroline Bouchard et Louis Fortier, de l'Université Laval, et Dominique Robert, de l'UQAR, signalent pour la première fois la présence de lançons dans l'arctique canadien. "Les Inuits de cette région n'avaient jamais vu cette espèce de poissons avant la présente, souligne Louis Fortier. Entre 2011 et 2016, nous avons capturé uncroissant de larves de cette espèce qu'on retrouve normalement plus au. Elle semble profiter des changements environnementaux pour monter vers le Nord et s'y reproduire."