Détection et contamination par la légionellose



Legionella pneumophilia est une bactérie qui se transmet par voie aérienne et qui cause des problèmes respiratoires graves. Lors de l'éclosion de légionellose survenue à Québec en 2012, 181 personnes ont été infectées par cette bactérie et 13 d'entre elles en sont mortes.

Photo: Centers for Disease Control and Prevention.

légionellose (La légionellose est une maladie infectieuse due à une bactérie d'origine hydrique de la famille des Legionellaceae (Brenner et al. 1979) dont la plus connue est Legionella...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être...)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se...)

centre-ville (Le centre-ville est le cœur de la ville. Il est également appelé hypercentre dans le cas des grandes agglomérations. C'est le lieu des manifestations...)

pneumologie (En médecine, la pneumologie est la branche qui s'occupe de maladies des poumons et du tractus respiratoire. Elle est, en général, considérée comme une branche de la médecine interne, bien qu'elle soit...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

cardiologie (La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie le cœur et ses maladies. Le médecin qui s’en occupe s’appelle le cardiologue. Par...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

Jasmin (Le mot jasmin désigne les plantes dicotylédones appartenant au genre Jasminum.)

santé publique (La santé publique peut être définie de diverses manières. On peut en effet la présenter comme « l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et...)

Il y a 5 ans, l'une des plus importantes éclosions de légionellose jamais enregistrées dans lefrappait lade Québec. En moins de 8 semaines, 181 personnes contractaient cetteet 13 d'entre elles en mouraient. Une équipe de chercheurs de la Faculté dea tiré parti de cet événement rare pour déboulonner une idée reçue en médecine: les premières manifestations de la maladie du légionnaire ne sont pas détectables parmédicale.Rappelons que la légionellose est causée par, une bactérie qui se transmet par voie aérienne et qui cause des problèmes respiratoires graves. "Le plus souvent, la maladie survient de façon sporadique et ce sont alors des personnes malades ou affaiblies qui en sont victimes, rappelle l'un des auteurs de l'étude, Yves Lacasse. Lors d'éclosions importantes, n'importe qui peut être touché parce qu'il y a une source qui émet de fortes concentrations de bactéries." Lors de l'éclosion de 2012, ce sont les tours de refroidissement d'un édifice dude Québec qui ont finalement été mises en cause.Comme les éclosions de cette ampleur sont rares, les chercheurs y ont vu une occasion d'améliorer les connaissances sur cette maladie élusive en étudiant sa signature sur des radiographies et des images obtenues par tomodensitométrie axiale (scan). "L'idée que la légionellose a des particularités qui peuvent être détectées par imagerie médicale est encore fréquemment véhiculée aujourd'hui", signale Yves Lacasse, qui pratique laà l'universitaire deet de pneumologie de Québec (IUCPQ).Pour tester la validité de cette idée, les chercheurs sont retournés dans les dossiers médicaux des personnes frappées par la légionelle lors de l'été 2012 afin d'examiner les radiographies et les scans de leurs poumons. Leurs analyses, publiées dans un récent numéro du, n'ont révélé aucune particularité permettant de distinguer la légionellose des pneumonies causées par d'autres bactéries. "De plus, nous n'avons décelé aucune caractéristique qui permette d'établir un lien avec un risque accru de complications ou de mortalité", précise Yves Lacasse. L'imagerie médicale ne peut donc servir à déterminer les personnes qui sont atteintes de légionellose ou pour prédire lade la maladie. Comme cette étude repose sur unassez élevé de patients et sur desprobantes, lecroit qu'elle pourrait remettre les pendules à l'pour de bon.L'étude a été réalisée par une équipe de la Faculté de médecine formée de Rémi Poirier et Jean Rodrigue, du CHU de Québec -Laval, d'Yves Lacasse, du Centre dede l'IUCPQ - Université Laval, et deVilleneuve, de l'Institut national dedu Québec.Legionella pneumophilia est une bactérie qui se transmet par voie aérienne et qui cause des problèmes respiratoires graves. Lors de l'éclosion de légionellose survenue à Québec en 2012, 181 personnes ont été infectées par cette bactérie et 13 d'entre elles en sont mortes.