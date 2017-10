Le Yin et Yang des irradiations à faibles doses sur l'hématopoïèse

Cellules souches hématopoïétiques (CSH), non irradiée (à g.) et irradiée (à d.) à la dose de 0,02 Gy. Marquage en bleu du noyau et en rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons...) nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :) stress (Le stress (« contrainte » en anglais), ou syndrome général d'adaptation, est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des contraintes environnementales. Dans le langage courant, on parle de stress...)

Une équipe de chercheurs du CEA, de l'Inserm, des universités Paris-Sud et Paris Diderot a montré qu'une exposition à des faibles doses d'irradiation (0.02 Gy) entraîne une perte de fonction des cellules souches hématopoïétiques[1] (CSH). Cette équipe montre aussi qu'uneà cette faible dose facilite la prise de greffe desans myéloablation[2]. Ces résultats, parus dans Cell Reports le 26 septembre 2017, montrent à la fois les aspects délétères et bénéfiques d'une irradiation à faibles doses.Quelles sont les conséquences d'une exposition à de faibles doses de rayonnements ionisants, par exemple lors d'examens médicaux utilisant les rayons X ? Des études épidémiologiques préalables ont associé les expositions à de faibles doses d'irradiation (<0.1 Gy) à l'augmentation de la fréquence d'apparition de maladies hématologiques. Cependant aucun lien biologique entre une exposition à de faibles doses d'irradiation et des anomalies de cellules hématopoïétiques n'avait été montré. Les résultats obtenus par les chercheurs du CEA, de l'Inserm, de l'Université Paris Sud et l'Université Paris Diderot montrent qu'une irradiation à faibles doses de cellules souches hématopoïétiques (CSH), cellules à l'origine de l'ensemble des cellules sanguines, entraîne une diminution du nombre de CSH et de leur fonctionnalité. Ces effets sur les cellules souches sont aussi observables in vivo en cas d'inflammation et pourraient conduire à un défaut de production des cellules sanguines et à des risques d'aplasie médullaire[3] ou de transformation leucémique.Cette équipe a utilisé cette propriété pour tester un nouveau protocole pouvant permettre une prise de greffe de moelle osseuse sans myéloablation. En effet, le protocole, actuellement utilisé lors de transplantation de moelle osseuse autologue[4] consiste en la destruction médicamenteuse de la moelle osseuse duavant la greffe (myéloablation), destruction qui est malheureusement associée à de nombreux effets secondaires indésirables. En se basant sur leurs, les chercheurs ont montré qu'une irradiation à une très faible dose, dose utilisée en, précédée d'un traitement actuellement utilisé en clinique et qui permet la sortie des CSH de la moelle osseuse, permettait une prise de greffe de moelle osseuse sans myéloablation.Ces résultats indiquent la nécessité d'une prise enattentive lors d'imageries médicales en particulier chez des patients présentant uninflammatoire mais pourraient aussi apporter un bénéficemajeur pour les patients candidats à une transplantation de moelle osseuse autologue en particulier lors de protocole de?Low-dose irradiation promotes persistent oxidative stress and decreases self-renewal in Hematopoietic Stem Cells, Cell Reports, 26/09/2017