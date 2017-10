Un équilibre mitochondrial subtil indispensable à la vision

Figure: Réseau mitochondrial (en vert) de fibroblastes sains à gauche et de patients DNM1L (Haut) et OPA1 (Bas) à droite. Notez le teint uniforme de la papille optique chez le patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement. Chaque voyelle se caractérise...)

Les neuropathies optiques héréditaires sont des maladies mitochondriales cécitantes, liées à la dégénérescence des nerfs optiques. Des chercheurs de l'Institut MitoVasc et de l'Institut Imagine, identifient avec leurs collaborateurs 3 familles françaises atteintes de cetteavec des mutations dans leCette découverte est très surprenante car la fonction deest diamétralement opposée à celle d'le gène majeur de cettedont ils avaient caractérisé les premières mutations en 2000. En effet,est impliqué dans la fission des mitochondries alors qu'intervient dans leur. L'équilibre subtil entre ces deux forces de fusion et de fission est donc un élément clé de la physiologie du. Cette étude a été publiée le 23 septembre 2017 dans la revueLes neuropathies optiques héréditaires sont des maladies mitochondriales cécitantes, liées à une dysfonction suivie d'une dégénérescence des nerfs optiques, qui véhiculent l'information visuelle de l'oeil au. En 2000, les équipes françaises de Christian Hamel et Josseline Kaplan avaient identifié les premières mutations responsables dans, le gène majeur de cette pathologie retrouvé muté chez 80% des patients, et depuis dans d'autres gènes moins fréquemment mutés.D'une manière très surprenante, ces mêmes équipes viennent d'identifier 3 familles françaises présentant unclinique identique à celui des patients, mais avec des mutations dans le gène, dont la fonction est diamétralement opposée à celle d'. En effet, physiologiquement OPA1 est impliqué dans la fusion des mitochondries alors queintervient dans leur fission. Par voie de conséquence, les mitochondries apparaissent hyper-fusionnées dans les cellules de patients, mais ceci sans conséquence sur l'respiratoire de ces mitochondries. L'analyse de+/- de 3a confirmé l'allongement des mitochondries dans les nerfs optiques, sans pour autant révéler une dégénérescence significative de ces nerfs.Donc, l'équilibre subtil entre les forces de fusion et de fission mitochondriale est un élément clé de la physiologie des neurones du nerf optique, probablement pour assurer une distribution mitochondriale et donc énergétique efficienteau long des axones de ces neurones, en particulier à l'intérieur de l'oeil où ces axones ne sont pas myélinisés.Ces découvertes conditionnent d'une manière critique lapour traiter les patients atteints de cette maladie.