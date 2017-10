Redéploiement des fréquences de la TNT

Le transfert de fréquences utilisées actuellement par le secteur audiovisuel vers le secteur des télécommunications, est une décision gouvernementale qui a pour objectif de valoriser le patrimoine immatériel de l'Etat (les fréquences) en optimisant son utilisation. Ce transfert est prévu par la loi n° 2015- 1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividendeet à la poursuite de la modernisation de laCe redéploiement est un grandnational qui permet de modifier l'd'une bande de fréquences utilisée par des millions de téléspectateurs. Il est planifié sur quatre années.Le passage à la TNT Haute, qui s'est produit sur toute lale 5 avril 2016, a constitué le préalable au transfert de fréquences de la TNT: il a permis, grâce à lad'uneplus performante, de diffuser l'ensemble des chaînes deavec unde fréquences moins important.Les fréquences dégagées par cette opération peuvent désormais être transférées au secteur de lamobile pour leurs déploiements 4G (et 5G à l'avenir) et répondre ainsi aux nouveaux usages des Français qui, via leurs smartphones et tablettes tactiles, échangent toujours plus deen mobilité.Environ 30 % des fréquences actuellement utilisées pour la TNT seront transférées au secteur de la téléphonie mobile. Ce redéploiement des fréquences permettra ainsi d'améliorer la connectivité dans les différents territoires, notamment ruraux.Pour plus d'information voir: