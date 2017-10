Cueillette des champignons mise en garde de l'ANSES

Face à l'augmentation du nombre de cas d'intoxication liés à la consommation de champignons signalés aux centres antipoison et de toxicovigilance, l'Anses, la Direction générale de la(DGS) et les Centres antipoison mettent en garde les amateurs de cueillette et rappellent les bonnes pratiques à respecter.Depuis une dizaine de, les conditions météorologiques plus fraîches et humides favorisent lade champignons, ce qui entraine une augmentation dud'intoxications observées.Les conséquences sur la santé de ce type d'intoxications peuvent être graves (troubles digestifs sévères, atteintes dupouvant nécessiter une greffe), voire mortelles. Cinq cas graves ont été enregistrés depuis lede juillet 2017.Ces intoxications résultent, dans la majorité des cas, d'une confusion avec des champignons comestibles, d'où l'importance de rester, que l'on soit connaisseur ou que l'on pratique la cueillette ponctuellement.Face à ces cas qui se renouvellent et perdurent chaque, l'Anses et la DGS vous recommandent:- de ne ramasser que les champignons que vous connaissez parfaitement: certains champignons vénéneux hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles ;- au moindre doute sur l'état ou l'identification d'un des champignons récoltés, de ne pas consommeravant de l'avoir fait contrôler par un spécialiste en la. Les pharmaciens ou les associations et sociétés de mycologie de votre région peuvent être consultés ;- de cueillir uniquement les spécimens en bon état et de prélever la totalité du champignon (pied et chapeau), afin d'en permettre l'identification ;- de ne pas cueillir les champignons près de sites pollués (bords de routes,industrielles, décharges) ;- de bien séparer parles champignons récoltés pour éviter lede morceaux de champignons vénéneux avec des champignons comestibles ;- de déposer les champignons séparément, dans uneou un carton, mais jamais dans unqui accélère le pourrissement ;- de vous laver soigneusement les mains après la récolte ;- de conserver les champignons à part et dans de bonnes conditions auet de les consommer dans les deux jours au maximum après la cueillette ;- de consommer les champignons enraisonnable après une cuisson suffisante et de ne jamais les consommer crus ;de ne jamais proposer de champignons cueillis à de jeunes enfants.Les symptômes commencent généralement à apparaître dans les 12 heures après la consommation et l'état de la personne intoxiquée peut s'aggraver rapidement.En cas de symptômes, il est utile de noter les heures du ou des derniers repas, l'de survenue des premiers signes et de conserver les restes de la cueillette pour identification.