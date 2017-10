Éruptions volcaniques, mousson africaine, El Niño: les processus physiques identifiés

Le refroidissement du continent africain à l'origine de la réponse d'El Niño

Une étude internationale, coordonnée par une chercheuse de l'IRD, montre que les éruptions volcaniques stratosphériques peuvent déclencher des événements El Niño dans le Pacifique. Les chercheurs ont identifié pour la première fois les mécanismes physiques à l'oeuvre: le refroidissement de laduafricain, qui diminue l'intensité de laet provoque une "anomalie de" à l'origine d'un coup ded'responsable du déclenchement d'. Ces résultats, qui associent des chercheurs de l'UPMC et du, sont publiés le 3 octobre 2017 dans la revueLa communautéa montré récemment que les grandes éruptions volcaniques ont un impact sur le: elles rejettent dans l'des fortes quantités dequi, une fois converties en aérosols, bloquent une partie du, refroidissant ainsi la surface de lapendant quelques années.Dessuggéraient également que les éruptions pouvaient favoriser le déclenchement d'un événement El Niño dans les deux années suivant l'éruption. Mais, jusqu'à présent, les chercheurs n'étaient pas parvenus à identifier le mécanismeà l'origine de la réponse d'El Niño au volcanisme.Dans cette nouvelle étude, les chercheurs, spécialistes de la modélisation du climat, ont examiné les conséquences de l'éruption duPinatubo (Philippines) en 1991, l'une des plus importantes du 20e, qui a engendré un refroidissement global moyen de 0,4°C.Ils ont mis auun protocole expérimental combinant les bases dein situ de lade surface de l', les simulations du cinquièmed'intercomparaison des modèles couplés (CMIP5) du programme demondial sur le climat (WCRP) et un jeu de simulations inédites développé avec le modèle de climat de l'Pierre Simon Laplace (IPSL). Ces nouvelles expériences numériques dédiées ont permis d'identifier le mécanisme à l'origine du déclenchement d'El Niño.Ainsi, ils ont montré que l'éruption du Pinatubo en 1991 a produit un refroidissement du continent africain (la plus grande étendue terrestre de la zone intertropicale). Ce phénomène a perturbé la mousson africaine (baisse de la pluviométrie) qui a généré à son tour uneatmosphérique se propageant vers l'Est jusqu'à l'. Le courant d'chaude dans le Pacifique qui en a résulté est à l'origine du déclenchement d'El Niño après l'éruption (comme l'explique la figure ci-dessous).Les chercheurs sont ensuite parvenus à quantifier l'influence de l'éruption sur le type de "réponse" climatique, selon l'état de l'océan au moment de l'éruption:- Si un événement El Niño est attendu, l'éruption prolonge sa durée sans modifier son intensité ;- Si un événementest prévu, l'éruption a pour effet de le raccourcir ;- Si aucun événement n'est pressenti, l'éruption déclenche un événement El Niño."Ces résultats améliorent notre compréhension des processus physiques du climat", souligne Myriam Khodri, chercheuse à l'IRD coordinatrice de l'étude. "Intégrer le volcanisme dans les systèmes de prévision du climat permettrait de mieux prévenir les conséquences des événements climatiques extrêmes pour les populations". Les recherches se poursuivent, afin de comprendre si lade l'éruption influence la réponse de la mousson africaine au forçage volcanique.Le phénomène climatique El Niño (littéralement "l'Enfant Jésus") résulte d'une série d'interactions entre l'atmosphère et l'océan tropical et constitue une fluctuation majeure du climat global.Également appelé(en référence à son couplage avec l'Australe -Oscillation), il se caractérise par un réchauffement anormal dans le Pacifique Est et se manifeste par des sécheresses dans des régions habituellement abondamment arrosées et, à l', par des pluies et des inondations dans des zones désertiques.