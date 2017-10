ALMA et Rosetta détectent du Fréon 40 dans l'espace

Des observations effectuées au moyen du Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA) et de la sonde Rosettta de l'ESA, ont révélé la présence de Fréon 40, un organohalogène, au sein du gaz qui environne une jeune étoile ainsi qu'une. Sur, les organohalogènes résultent de la survenue de processus organiques. C'est la toute première fois qu'ils font l'd'une détection dans l'espace interstellaire. Cette découverte invite à penser que les oganohalogènes ne sont peut-être pas d'aussi bons marqueurs de laqu'espéré, mais qu'ils sont sans doute des composants essentiels de laà partir de laquelle les planètes se forment. Ce résultat, à paraître aude la revue Nature Astronomy, souligne le défi que constitue la découverte de molécules susceptibles d'indiquer la présence de vie au-delà de la Terre.Grâce auxacquises par ALMA au Chili et l'instrument ROSINA à bord de lade l'ESA, une équipe d'astronomes a découvert de faiblesde Freon-40 (CH3Cl), un composé chimique par ailleurs baptisé chlorure de méthyle et chlorométhane,du systèmeen formation IRAS 16293-2422situé à quelque 400 annéesde la Terre, ainsi qu'au sein de la célèbre comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C-G) dans notre propre. Cette nouvelled'ALMA constitue la toute première détection d'un organohalogène dans l'espace interstellaireLes organohalogènes se composent d'halogènes, tels leet le, liés auet parfois même à d'autres éléments. Sur Terre, ces composés résultent de divers processus biologiques - au sein d'organismes allant de l'aux champignons - ainsi que de processus industriels tels la production de colorants et de médicamentsLa récente découverte de l'un de ces composés, le Fréon-40, en des lieux antérieurs à l', pourrait s'avérer décevante, des travaux antérieurs ayant suggéré que la présence de ces molécules pourrait indiquer la présence de vie."La découverte de l'organohalogène Fréon-40 à proximité de ces jeunes étoiles de typeconstitua une véritable surprise", précise Edith Fayolle,au Centre d'Harvard-Smithson de Cambridge, Massachussets, Etats-Unis, et auteur principal de la nouvelle publication. "Nous n'avionssimplement pas envisagé sa formation et fûmes surpris de le détecter en si grande. Il apparaît clair à présent que ces molécules se constituent facilement au sein des cocons stellaires, offrant ainsi un aperçu de l'évolution chimique des systèmes planétaires, le nôtre y compris."L'étude des exoplanètes a désormais dépassé le simplede la quête de planètes - plus de 3000 exoplanètes sont désormais connues - pour se focaliser sur lade marqueurs chimiques censés indiquer la présence potentielle de vie. La détermination des molécules annonciatrices de vie constitue une étape cruciale mais l'établissement de la liste de marqueurs fiables demeure un processus délicat."La découverte d'organohalogènes par ALMA dans lenous renseigne par ailleurs sur les conditions initiales de la. La connaissance de cetteconstitue une étape importante vers la compréhension des origines de la vie" ajoute Karin Öberg, co-auteure de l'étude. "Notre découverte suggère que les organohalogènes figurent probablement parmi les composants de la soupe dite "primordiale", tant sur la Terre jeune que sur les exoplanètes rocheuses naissantes."Ces éléments invitent à penser que les astronomes ont peut-être fait fausse; plutôt que d'indiquer la présence d'une vie existante, les organohalogènes pourraient constituer un élément de compréhension de la chimie impliquée dans l'origine de la vie.Jes Jørgensen de l'à l'de Copenhague, co-auteur de l'étude, ajoute: "Ce résultat témoigne de la capacité d'ALMA à détecter des molécules présentant un intérêt astrobiologique dans l'de jeunes étoiles et aux échelles où les planètes pourraient se former. Grâce à ALMA, nous avons dans un premierdécouvert de simples sucres ainsi que les précurseurs d'acides aminés autour de diverses étoiles. La récente découverte de Fréon-40 autour de la comète 67P/C-G renforce le lien entre la chimie prébiotique des protoétoiles distantes et notre propre système solaire."En outre, les astronomes ont comparé les quantités relatives de Fréon-40 qui contiennent différents isotopes de carbone dans le jeune système solaire et la comète - et découvert des abondances similaires. Ce résultat renforce l'hypothèse selon laquelle un jeunepeut hériter de la composition chimique dustellaire dont il est issu et suggère la possibilité que les organohalogènes puissent être acheminés sur les protoplanètes en cours de formation ou via des impacts cométaires."Nos résultats indiquent qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre sur la formation des organohalogènes" conclut Edith Fayolle. "Pour ce faire, d'autres recherches d'organohalogènes autour d'autres protoétoiles doivent être menées."