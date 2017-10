MOSAIC sur l'ELT: un pas de géant vers l'univers profond

Le spectrographe multi-objet MOSAIC sera l'instrument-phare du futur Télescope Extrêmement Large (ELT), le plus grand télescope au monde travaillant dans le visible et l'infrarouge. MOSAIC, spectrographe multi-objet le plus avancé du monde dans les années 2020, rendra possible l'étude de nombreux cas scientifiques encontemporaine.Les scientifiques duentier se réunissent à Tolède en Espagne du 17 au 20 octobre pour explorerles capacités uniques de MOSAIC, en particulier en ce qui concerne lades plus anciennes structures (premières lumières) de l', ainsi que ledes quantités desombre et invisible dans l'univers profond.L'équipe MOSAIC est ende terminer ledu concept pour le spectrographe multi-objet pour équiper l'ELT. Cet instrument permettra de fournir des spectres d'objets astronomiques à la fois dans le visible et l'infra-rouge en utilisant desoptiques pour relayer laduvers les spectrographes. En plus de fournir desde centaines d'objets de manière simultanée, MOSAIC sera équipé d'un mode où les objets pourront être observés avec une résolution spatiale plus fine grâce à une correction de l'Une fois combiné avec la plus grandecollectrice au monde, MOSAIC pourra caractériser lesfroids, tièdes et chauds dans les halos des premières, ayant émis leur lumière il y a 12 milliards d'années. En utilisant des outils numériques prenant en compte les propriétés des objets astronomiques, les effets de l'et les performances du télescope et de l'instrument, des jeunes scientifiques présenteront leurs simulations lors de la conférence à Tolède, Espagne. Ils démontreront comment MOSAIC permettra d'obtenir des courbes de rotations des galaxies distantes, permettant ainsi aux astronomes de vérifier si la matière sombre y existait déjà ou si elle a évolué avec le. En plus de ce casphare, MOSAIC sur l'ELT va aussi fournir des observations uniques des premières galaxies et probablement des première générations d'étoiles, de lamassifs et des nombreux mystères qui peuplent aussi bien l'univers distant que l'univers proche.