Le recrutement du protecteur Sgo2 par la kinase Mps1 assure la bonne qualité des ovocytes

Figure: Visualisation de la protéine Sgo2 en méiose I dans l'ovocyte de souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue...) chromosome (Le chromosome (du grec khroma, couleur et soma, corps, élément) est l'élément porteur de l'information génétique. Les...) microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à...)

© Katja Wassmann

L'équipe de Katja Wassmann à l'Institut de Biologie Paris-Seine, en collaboration avec les équipes de Jan van Deursen à la Mayo Clinic à Rochester (USA) et José Sujà à l'université de Madrid, dévoile un mécanisme essentiel pour maintenir les chromatides soeurspendant la premièreméiotique et assurer la ségrégation des chromosomes dans l'des mammifères. Cette étude qui ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de l'augmentation des erreurs de ségrégation avec l'âge de la femme, a été publiée le 25 septembre 2017 dans la revueChez la femme, plus de 20 % des ovocytes sont aneuploïdes, c'est à dire avec unincorrect de chromosomes. A l'approche de la, ceaugmente de manière très importante. Après, ces ovocytes donneront des embryons aneuploïdes, qui seront le plus souvent avortés spontanément, car seules quelques trisomies (avant, la21) sont viables. L'équipe MOM (Mammalian Oocyte Meiosis) de Katja Wassmann cherche à élucider les mécanismes moléculaires qui conduisent à la formation des ovocytes fécondables chez les mammifères, pour mieux comprendre comment les erreurs de ségrégation surviennent.Les gamètes mâle etfusionnent pour créer la première cellule de l'. Les cellules eucaryotes contiennent deux copies du matérielsous forme de chromosomes, elles sont donc diploïdes. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides soeurs. En mitose, lors de la génération de deux cellules filles identiques chacune reçoit une chromatide de chaque chromosome. Comme il y a deux chromosomes, l'un provenant du père, l'autre de la mère, chaque cellule fille aura deux chromatides homologues, elle reste donc diploïde. Par contre les gamètes doivent avoir un nombre de chromosomes réduit par deux - ils sont haploïdes. Les deux divisions cellulaires successives qui conduisent à la réduction du nombre des chromosomes s'appellent méiose I et II. Au cours de la méiose I, les chromosomes homologues s'apparient et se recombinent, ce quile patrimoine génétique du père et de la mère. Les chromosomes sont ensuite séparés dans deux cellules filles. Cette, spécifique de la méiose, est possible grâce à l'enlèvement en deux étapes de la Cohésine, une protéine qui "" les deux chromatides soeurs d'un chromosome ensemble: la Cohésine est d'abord enlevée en méiose I des bras des chromosomes qui ont recombiné, afin de permettre la séparation des chromosomes. Dans uneétape, en méiose II, la Cohésine est enlevée d'une région spécifique, le centromère, afin de permettre la séparation des chromatides soeurs comme lors d'une division mitotique. Pour une séparation correcte des chromosomes il est donc essentiel que la Cohésine centromérique ne soit pas enlevée trop tôt, et elle est protégée grâce au recrutement de la protéine Sgo2 au centromère.Les chercheurs montrent que la kinase Mps1 est requise pour localiser le protecteur Sgo2 au bon endroit au niveau du centromère et assurer la protection de la Cohésine centromérique. La microscopie confocale proche de la super-résolution a été utilisée pour montrer que deux sous-populations de Sgo2 sont localisées au centromère, dont l'une seulement est requise pour la protection. Contrairement à ce qui avait été proposé dans d'autres études, le recrutement de Sgo2 par Mps1 se déroule indépendamment de la phosphorylation de l'Histone H2A par la kinase Bub1. La perte de l'kinasique de Mps1 dans l'ovocyte de souris conduit à la ségrégation précoce des chromatides soeurs en méiose I, et en conséquence, à la génération d'ovocytes aneuploïdes.Ces résultats sont pertinents, car le recrutement de la protéine Sgo2 au centromère est diminué avec l'âge maternel, ce qui pourrait être dû à une baisse d'activité de Mps1, expliquant ainsi l'augmentation de la proportion d'ovocytes aneuploïdes avec l'âge chez la femme.Warif El Yakoubi, Eulalie Buffin, Damien Cladière, Yulia Gryaznova, Inés Berenguer, Sandra A. Touati, Rocío Gómez , José A. Suja, Jan M. van Deursen, and Katja Wassmann.Nature Communications. 8, Article number: 694(2017) doi:10.1038/s41467-017-00774-3. Published online: 25 September 2017Katja WassmannMammalian Oocyte Meiosis - M.O.MLaboratoire dedu DéveloppementCNRS UMR 7622 – Inserm U 1156 –P. et M. CurieInstitut de BiologieSeine (IBPS)Bat.C, Case 247-9 quai St. Bernard75252 Paris Cedex 05