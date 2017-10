Comment Mycobacterium tuberculosis joue à cache-cache avec le système immunitaire

Figure: Mycobacterium tuberculosis inhibe la réponse immune innée via la production de glycolipides antagonistes du récepteur TLR2. TLR2 est un récepteur du système immunitaire inné. En hétérodimère avec les récepteurs TLR1 ou TLR6, il reconnait les lipoprotéines, composés ubiquitaires des bactéries. Il est couplé à une voie de signalisation conduisant à l'activation du facteur de transcription NF-?B et à la production de cytokines pro-inflammatoires, nécessaires à la mise en place d'une réponse immunitaire efficace contre les agents infectieux. Cependant, la bactérie pathogène M. tuberculosis produit à la surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

Pour assurer une colonisation efficace et survivre au sein de leur organisme hôte, la plupart des agents pathogènes ont élaboré des stratégies permettant d'atténuer la réponse immunitaire développée lors de l'infection. Les travaux des chercheurs de l'de pharmacologie et destructurale, réalisés en collaboration avec le Centre d'infection et d'immunité de Lille, les Instituts Pasteur de Corée et de, et la société InvivoGen, permettent de comprendre les mécanismes moléculaires mis en place par laresponsable de lapour tromper le. Cette compréhension est cruciale pour développer des moyens de lutte appropriés contre ce redoutable. L'étude a été publiée le 2 octobre 2017 dans la revue, agent de la tuberculose humaine, est une bactérie capable d'inhiber la fonction des macrophages, cellules du système immunitaire inné dont le rôle est de reconnaitre et de tuer les microorganismes infectieux. Au cours de cette étude, les chercheurs ont utilisé une collection de mutants depour infecter des macrophages et décrypter les mécanismes par lesquels ce pathogène module leur fonction.En analysant des mutants ayant perdu la capacité à perturber la fonction des macrophages, ils ont découvert queproduit des glycolipides à la surface de son enveloppe, appelés sulfoglycolipides, qui agissent comme antagonistes d'un récepteur macrophagique du système immunitaire inné, dénommé TLR2. Ce récepteur dédié à la détection des pathogènes et à l'initiation de la réponse inflammatoire reconnait, en hétérodimère avec les récepteurs TLR1 ou TLR6, les lipoprotéines bactériennes. Les sulfoglycolipides en bloquant le site de liaison du récepteur freinent le déclenchement de la voie de signalisation associée à ce dernier. Ainsi,inhibe l'activation de NF-?B, un facteur de transcription central de la réponse immunitaire innée, la production de cytokines pro-inflammatoires et l'expression de molécules de co-stimulation impliquées dans laentre les macrophages et les lymphocytes. Ce faisantempêche uneefficace du système immunitaire et peut alors se développer plus facilement aude l'organisme.