Qu'en est-il des événements futurs ?

L'impact des El Niño extrêmes sur le transport sédimentaire dans les Andes péruviennes occidentales

Une équipe franco-péruvienne, comprenant des chercheurs de l'Institut des géosciences de l'environnement (IGE/OSUG, CNRS / IRD / UGA) / INPG), du laboratoire Géosciences Rennes (Géosciences Rennes/OSUR, CNRDS / Université Rennes 1) et du laboratoire GéosciencesToulouse (GET/OMP, UPS // IRD / CNES / BRGM), vient de montrer que l'érosion des Andes occidentales proches de l'Équateur est induite, pour l'essentiel, par les événementsextrêmes. Dans ce, quel sera l'impact du changement climatique ? La question est à l'étude.Leest l'un des facteurs majeurs qui contrôlent ledes sédiments continentaux par les rivières. La variabilité spatio-temporelle des pluies est l'une des caractéristiques majeures du climat dont l'impact - en termes d'érosion et de transfert des sédiments - reste à élucider. Dans un contexte de, documenter l'efficacité du transport de sédiments dans différents contextes climatiques représente un enjeuet sociétal majeur. En effet, ceci permet d'envisager l'impact de modifications climatiques sur l'évolution future desdeglobaux. Sur la côtede l'du, lades Andes est une zone d'étude clé car elle présente l'une des plus grandes variétés de conditions climatiques à l'échelle mondiale. Cette variabilité climatique se traduit notamment par de forts gradients de précipitations le long de la côte, duau sud, et par une modulation temporelle pluriannuelle associée à l'(El NiñoOscillation). Ainsi, les Andes permettent d'étudier aussi bien la sensibilité des flux sédimentaires et de l'érosion à la distribution spatiale des précipitations que l'impact de changements climatiques, icipar El Niño.Grâce à l'élaboration d'un jeu de données original de la production de sédiments en suspension (Suspended Sediment Yield - SSY) au Pérou (1968-2012), une équipe franco-péruvienne de chercheurs montre que la SSY annuelle des bassins versants côtiers du Pérou augmente de 3 à 60 fois, selon la, pendant les événements El Niño extrêmes (Extreme El Niño Events - EENE) comparativement aux années normales. Il en résulte que l'essentiel de l'érosion des Andes occidentales proches de l'Équateur est induit par les événements El Niño. Ce résultat, publié en septembre 2017 dans Scientific Reports (Nature), illustre l'influence des événements climatiques extrêmes qui modulent le transport des sédiments et influencent l'évolution dudans cette région du, parfois de façon catastrophique. L'étude de l'impact d'El Niño sur la production sédimentaire à l'exutoire des bassins andins occidentaux peut donc aider à décrypter les caractéristiques pluviométriques qui contrôlent la tendance à court et à long terme des flux de sédiments.Bien que les zones de haute(au-dessus de 1000 m), qui drainent à l'ouest des Andes, ne couvrent que 7 % dupéruvien, celles-ci fournissent de l'douce à 64 % des 31 millions d'habitants. Pour tirer parti de cette ressource naturelle, les gouvernements nationaux successifs ont investi des milliards de dollars dans la construction de huit systèmes hydrauliques polyvalents le long de la côte péruvienne. Mais la fortede sédiments en suspension qui se produit pendant les EENE met en danger les infrastructures et lade l'eau, ce qui intensifie les conflits locaux pour l'accès à l'eau et affecte les écosystèmes aquatiques. Cetteest d'autant plus critique que certaines études suggèrent que la récurrence et lades EENE augmenteront auet à mesure du réchauffementIl n'y a pas eu d'EENE depuis août 1998. Depuis près de deux décennies (1998-2015), des sédiments provenant de l'amont des bassins versants se sont donc déposés sur les rives des cours d'eau et le long des pentes des collines. Par conséquent, le prochain EENE pourrait transporter plus de sédiments que les deux derniers EENE. Unde surveillance hydro-sédimentologique a donc été mis en place dans ledu Pérou pour évaluer la charge totale de sédiments lors d'inondations extrêmes et EENE. Les travaux futurs se concentreront sur l'influence des sédiments en suspension et des fonds de lits de rivières sur la charge totale des sédiments pendant les inondations et les EENE.