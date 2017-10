Des systèmes robotiques médicaux télécommandés

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

soins de santé (Les soins de santé relèvent des sciences appliquées. Ils se centrent sur la santé de l'Homme ou de l'animal. Ils impliquent non seulement la recherche, l'étude et la connaissance de la santé, mais...)

médecin (Un médecin est un professionnel de la santé titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Il est chargé de soigner les maladies, pathologies, et blessures de ses patients....)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

qualité de vie (La qualité de vie d’une population est un enjeu majeur en sciences économiques et en science politique. On utilise les notions proches d’utilité et de bien-être. Elle est mesurée par de nombreux...)

télémédecine (La télémédecine regroupe les pratiques médicales permises ou facilitées par les télécommunications. C'est un exercice de la médecine par le biais des...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

hôpital (Un hôpital est un lieu destiné à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir...)

L'examen abdominal longue distance

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.).)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud,...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

robot (Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) accomplissant automatiquement soit des tâches qui sont...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au...)

abdomen (L’abdomen désigne une partie du corps humain ou du corps d'un animal.)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...)

main (La main est l’organe préhensile effecteur situé à l’extrémité de l’avant-bras et relié à ce dernier par le poignet. C'est un organe destiné à saisir et manipuler des...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

Australie (L’Australie (officiellement Commonwealth d’Australie) est un pays de l’hémisphère Sud dont la superficie couvre la plus grande partie de...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

Capteurs haptiques, connectivité et télécommunications efficaces sont quelques-uns des facteurs qui favorisent l'adoption de systèmes télérobotiques en. La capacité technique arrive ànommé face à laexercée par l'évolution démographique sur les services de, alors que dans les régions éloignées, les patients de tous âges peuvent avoir des difficultés à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste.Les systèmes robotiques médicaux télécommandés ont considérablement évolué ces dernières années. Leur but ultime est de fournir des services despécialisés sur de longues distances. Ils offriraient une solution efficace permettant d'éviter d'avoir à réuniretdans un même lieu. Si on y parvient, cela pourrait influencer grandement lades patients résidant dans des régions isolées où l'accès à des services médicaux spécialisés est limité, et permettre aux personnes âgées ou handicapées de conserver leur indépendance.Les avantages sont les suivants: l'accès aux soins de santé, l'utilisation efficace des ressources en personnel, la réduction des coûts et des désagréments, la diminution du risque de transmission de maladies infectieuses entre patients et professionnels de soins de santé, et la liste est encore longue... Ladevrait également jouer un rôle clé dans l'élimination des obstacles qui empêchent la prestation des soins de santé dans lesen développement, les zones de catastrophes naturelles, et les zones en état de guerre où les soins médicaux constants sont indisponibles et où l'on n'a pas lede transporter un patient à l'L'UE apporte sa contribution pour maximiser les avantages de la télémédecine à travers divers projets soutenus financièrement: REMEDI (Remote Medical Diagnostician) n'en est qu'un exemple.Un prototype robotique qui peut effectuer un examen, (à l'aide ded', deet de force), et transmet lesaux professionnels de la santé a été mis à l'essai. Créé par leREMEDI, lepeut être contrôlé à des centaines de. Il a été mis au point pour aller au-delà des solutions télémédicales actuelles qui s'articulent habituellementde la téléconférence. Notamment, le robot a été conçu pour palper l'd'un patient afin d'observer la rigidité des organes internes et recevoir le retour du patient, ainsi que pour effectuer une échographie.Des scénarios réels impliquant l'examen cardiaque et le retour du patient/docteur ont contribué au développement du robot. Outre une téléconférence de qualité, le robot, placé en milieu hospitalier, est équipé d'un manipulateur léger et sûr doté d'une extrémité sensible. Il possède uneultrasonique en option; et l'à distance (où se trouve le médecin) est équipée de capacités sophistiquées de retour de, de vision active et de locomotion. Les données de retour de force et de rigidité permettent au docteur de "sentir" l'abdomen du patient à travers unespécialement conçue montée sur un bras robotique.Le docteur s'assoit devant trois écrans: le premier montre l'endroit où se trouve ladu médecin sur le patient, le deuxième permet unedirecte avec le patient et le troisième affiche les images de l'échographie. Toutes les données permettent au docteur de décider s'il est nécessaire de transférer le patient à l'hôpital ou si un autre parcours de soin est préférable.Le robot se trouve actuellement dans un hôpital en Pologne mais les scientifiques ont présenté le prototype à l'occasion de conférences médicales à travers le. Ils ont déjà été approchés par des médecins d'et du Canada où plusieurspeuvent être nécessaires pour transférer les patients situés en zone rurale jusqu'au cabinet d'un médecin ou dans un hôpital.Pour plus d'informations voir: Projet REMEDI