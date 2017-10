Médicament anti-apeline: l'appel au secours des tumeurs du cerveau

Figure: Des cellules de patients atteints d'un glioblastome ont été implantées dans le cerveau de souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue aussi comme animal de compagnie ou de...) tumeur (Le terme tumeur (du latin tumere, enfler) désigne, en médecine, une augmentation de volume d'un tissu, clairement délimitée sans précision de cause.) tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

© Julie Gavard

Le glioblastome est une tumeur du cerveau incurable avec une survie médiane de 15 mois. Une nouvelle approche propose de cibler les cellules souches tumorales qui sont logées au sein d'une niche vasculaire en interaction étroite avec l'endothélium cérébral. L'équipe de Julie Gavard au Centre deenetde Nantes-Angers, révèle le rôle essentiel de l'apeline, une petiteproduite par l'endothélium, dans le maintien des propriétés de ces celluleset dans la progression tumoraleCette étude a été publiée le 3 octobre 2017 dans la revueDans lesoccidentaux, moins de 5% des patients diagnostiqués chaquepour une tumeur du cerveau maligne survivra plus de 5 ans. C'est cette tumeur, le glioblastome, qui a dévasté le cinéaste François Truffaut et dont a été récemment opéré le sénateur américain John McCain. Les traitements actuels font appel à uneinvasive et des cycles répétés de rayons et de. Malgré ces efforts thérapeutiques, le glioblastome reste incurable avec une surviede 15. Cedemeure donc un des plus mortels chez l'Une nouvelleserait de cibler un groupe minoritaire des cellules cancéreuses, mimant les propriétés des cellules souches neurales adultes. Ces cellules souches du cancer serviraient de réservoir de cellules autonomes capables d'initier, maintenir et renouveler la tumeur, notamment après les traitements. Des travaux incluant ceux de l'équipe de Julie Gavard, ont identifié ces cellules souches du cancer (CSCs) à proximité des vaisseaux sanguins dans les tumeurs humaines du cerveau. Ces cellules sont ainsi logées aud'une niche vasculaire enétroite avec l'endothélium cérébral. L'équipe de Julie Gavard propose que des signaux endothéliaux assurent le maintien des propriétés des CSCs et cherche à caractériser de nouveaux composés capables d'interférer avec laentre cellules endothéliales et les cellules souches du glioblastome.Dans ce, les chercheurs ont développé un modèle de co-culture de deux types de cellules: des cellules souches de glioblastome isolées de patients après chirurgie, et des cellules vasculaires cérébrales humaines normales. Les résultats obtenus mettent en avant l'existence de signaux de communication sécrétés par les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et contrôlant les propriétés des CSCs. Une étude protéomique entamée à l'Cochin à, a permis d'identifier l'apeline, un petit peptide hormonal agissant sur un récepteur à sept domaines transmembranaires. Les travaux poursuivis au Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie de Nantes-Angers, montrent le rôle instrumental de l'apeline produite par l'endothélium dans le maintien des propriétés des CSCset dans la progression tumorale, notamment à l'aide de modèles expérimentaux impliquant le transfert intracrânien chez la souris de cellules isolées de patients. En collaboration avec des pharmacologues et chimistes de l'de Cambridge au Royaume-Uni, les chercheurs apportent la preuve de concept qu'un antagoniste de l'apeline entrave l'expansion des CSCs et réduit la croissance tumorale.Cetten'a montré aucuneet, et semble douée de propriétés pharmacodynamiques intéressantes. Plus important, l'administration répétée de cet inhibiteur permet de ralentir l'apparition de signes neurologiques et lades animaux porteurs de tumeurs. Ces résultats pourraient offrir des nouvelles perspectives cliniques innovantes, telles que le développement de stratégies thérapeutiques visant les cellules cancéreuses à caractère souche.