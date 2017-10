Les interactions protéines-acides nucléiques chez les plantes révélées par la microscopie confocale

Figure 1: Principe de l'utilisation de la microscopie confocale pour détecter les interactions protéines-acides nucléiques chez les plantes

© Elodie Gaulin

Figure 2: Localisation nucléaire d'une version verte fluoresecente d'une protéine d'intérêt dans des feuilles de Tabac

© Elodie Gaulin

Des chercheurs du Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV) et du Laboratoire d'Interactions Plantes-Microorganismes (LIPM) de Toulouse, en étroite collaboration avec la plateforme d'imagerie Tri-Genotoul, ont établi un protocole original pour détecter parconfocale des interactions entre protéines et acides nucléiques dans des cellules végétales. Cette nouvelle méthodologie qui ouvre la perspective d'une meilleure caractérisation des mécanismes biologiques mis en place par les plantes au cours de leur développement ou en réponse à différentsbiotiques ou abiotiques, a été publiée le 24 août 2017 dans la revueDes interactions protéines-acides nucléiques (ADN/ARN) prennent placeau long de lade la cellule végétale, notamment pour réguler des processus cellulaires tels que l'expression génique. Les méthodes classiques pour analyser les interactions de ce type sont généralement basées sur des approches, limitant l'obtention d'informations spatio-temporelles. Afin d'étudier ces interactions, les chercheurs ont eu l'idée de faire produire à la cellule végétale une version fluorescente de lad'intérêt (fusion à la GFP) et de conjointement marquer les acides nucléiques de la cellule à l'aide d'une autrefluorescente, le SYTOX Orange. En cas d', une réduction significative de la durée de vie de la GFP peut être mesurée: c'est l'effet, ou transfert d'entre une molécule fluorescente donneuse (GFP) et une molécule fluorescente accepteuse (SYTOX Orange) fixée aux acides nucléiques. Pour réaliser unetrès rapide de ce phénomène, un microscope équipé de laFLIM (Fluorescence Life Time Imaging Microscopy) est requis.Cette nouvelle méthode représente untrès prometteur pour mieux appréhender les mécanismes biologiques mis en place par les plantes tout au long de leur cycle de vie.