Des poissons qui nagent côte à côte économisent de l'énergie

© R. Godoy-Diana PMMH

Formation de nage collective d'un groupe de poissons Hemigrammus bleheri.

© B. Thiria PMMH

Configurations adoptées par des groupes de poissons

A gauche: à faible vitesse (moins de une longueur de corps par seconde)

A droite: à grande vitesse (près de 4 longueurs de corps par seconde)

Contrairement à une idée généralement admise, la configuration d'un banc de poissons "en diamant" n'est pas forcément la plus efficace pour la locomotion. En observant expérimentalement le comportement collectif de groupes de poissons, des chercheurs du laboratoire deetdes milieux hétérogènes ont montré qu'à partir d'une certaineles poissons nagent côte à côte de manière synchronisée avec leurs voisins, adoptant unede locomotion plus économe en. Ces résultats sont publiés dans la revue PNAS.es bancs de poissons sont depuis longtemps und'études pour les hydrodynamiciens. Leurs modèles, basés sur le calcul des interactions entre les tourbillons créés par chaque, démontrent que la configuration du banc dite "en" améliore l'efficacité de la locomotion des poissons. Mais ces modèles ont l'inconvénient d'être en 2D, et l'révèle qu'il existe d'autres configurations plus efficaces. Des chercheurs du Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes ( PMMH , CNRS/ESPCI Paris/UniversitéDiderot/UPMC) ont ainsi montré que des poissons Hemigrammus bleheri, lorsqu'ils nagent à grande vitesse, se placent côte à côte. Une stratégie de locomotion qui est plus économe en énergie.Pour observer la nage des poissons, les chercheurs les ont placés dans und'peu profonde, dans lequel circule un courant dont on peut contrôler la vitesse. Des caméras rapides, au-dessus et de chaque côté du tunnel, ont permis de suivre individuellement la position en 3D de chaque, dans des groupes de 3 à 9 poissons, et de mesurer l'et lades battements de leurs queues. Résultat: à faible vitesse (exprimée endu corps par seconde), les poissons adoptent effectivement une configuration en diamant, mais quand on leur impose une vitesse plus grande (jusqu'à 4 longueurs de corps par seconde), ils nagent côte à côte de manière synchronisée avec leurs proches voisins. Ce comportement correspond à une plus grande. En effet, la nage côte à côte, en rangée, se traduit par unediminution de la fréquence dede la queue des poissons. Or, cette fréquence est corrélée avec la consommation d'par le poisson, qui mesure indirectement sa consommation d'énergie. La synchronisation entre voisins est aussi un facteur d'efficacité.Les chercheurs veulent maintenant, d'une part, poursuivre leurs observations avec des bancs plus nombreux (20, puis 50 poissons) pour étudier le comportement du groupe de poissons en tant que "active". Et d'autre part collaborer avec des chercheurs en, afin de faire le lien entre le comportement biomécanique des poissons et le fonctionnement de leur. Par ailleurs, leurs résultats pourraient inspirer la conception de petits robots nageurs bio-inspirés.Simple phalanx pattern leads to energy saving in cohesive fish schoolingI. Ashraf, H. Bradshaw, T. T. Ha, J. Halloy, R. Godoy-Diana & B. ThiriaProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2017Ramiro Godoy Diana - PMMHBenjamin Thiria - PMMH