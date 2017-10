Quand un solide poreux garde ses propriétés à l'état liquide

Structure cristalline du matériau ZIF-4 à température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du...)

© F.-X. Coudert / CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Structure désordonnée à haute température du matériau ZIF-4

© F.-X. Coudert / CNRS

Connus pour leur porosité exceptionnelle permettant de piéger ou de transporter des molécules, les réseaux métallo-organiques (MOFs) se présentent sous forme de poudre, ce qui les rend difficiles à mettre en forme. Pour la première fois, une équipe internationale menée par des chercheurs de l'dede(CNRS/Chimie ParisTech), associant notamment, met en évidence la capacité surprenante d'un type de MOF à garder ses propriétés de porosité à l'état, puis à l'état vitreux. Publiés le 9 octobre 2017 sur le site de la revue, ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles applications industrielles.Les réseaux métallo-organiques (MOF) constituent une classe departiculièrement prometteuse. Leur porosité exceptionnelle permet de stocker et de séparer de grandes quantités de, ou d'agir commede réactions chimiques. Mais leur structure cristalline implique qu'ils sont produits sous forme de, difficiles à stocker et à mettre en œuvre pour des applications industrielles. Pour la première fois, une équipe de chercheurs associant le CNRS, Chimie ParisTech, l'de Cambridge,Liquide et les synchrotrons ISIS (Royaume-Uni) et Argonne (États-Unis) a montré que les propriétés d'un type de MOF à base deétaient de manière inattendue conservées enliquide (l'état liquide n'est pas celui qui favorise la porosité). Puis, après refroidissement et, leobtenu adopte une structure désordonnée, non-cristalline, qui conserve également les mêmes propriétés en termes de porosité. Ces résultats permettent une mise en forme et une utilisation de ces matériaux bien plus efficaces que sous forme de poudre.Pour les obtenir, les chercheurs ont observé parde neutrons et de rayons X la structure du MOF après, une fois celui-ci en phase liquide. Ils ont corrélé cesà des simulations moléculaires reproduisant les mêmes conditions de température que celles appliquées au MOF lors de sa fusion. Lades deux méthodes leur a permis de décrire l'évolution de la structure du matériau lorsqu'il passe en phase liquide et lorsqu'il se re-solidifie. Ils ont ainsi réussi à mettre en évidence un mécanisme atypique. Le MOF étudié est composé d'édifices moléculaires en forme de, dont chacune consiste en unde zinc entouré de quatre molécules organiques cycliques, appelées imidazolate. Lors de la fusion, l'amenée par l'élévation de température permet de rompre une liaison entre un imidazolate et le zinc, brisant la structure pyramidale. La place vacante est alors occupée par un autre cycle imidazolate lâché par une pyramide voisine pour reformer la structure de base. Ce sont ces échanges moléculaires entre édifices complexes qui donnent au MOF son caractère liquide.Dans le cas du MOF étudié, la porosité réside dans la présence d'interstices inoccupés entre les édifices pyramidaux, qui peuvent être remplis par des gaz. Comme le MOF conserve la même structure pyramidale à l'état liquide, sa porosité est maintenue dans cet état. Outre la capacité de ce MOF à garder ses propriétés après fusion, l'étude décrit ici un cas de liquide poreux, dont la littératurene rapporte que très peu d'exemples.