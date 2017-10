Une technologie primée pour les jeux et d'autres applications

Une technique de pointe en reconnaissance faciale se généralise



© SiMiT Lab

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

parole (La parole, c'est du langage incarné. Autrement dit c'est l'acte d'un sujet. Si le langage renvoie à la notion de code, la parole renvoie à celle de corps. La parole est singulière et opère un acte de langage qui...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

apprentissage (L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de connaissances, compétences, d'attitudes ou de valeurs culturelles, par l'observation, l'imitation,...)

multimédia (Le mot multimédia est apparu vers la fin des années 1980, lorsque les CD-ROM se sont développés. Il désignait alors les applications qui, grâce à la mémoire du CD et aux capacités de l'ordinateur,...)

animation (L'animation consiste à donner l'illusion du mouvement à l'aide d'une suite d'images. Ces images peuvent être dessinées, peintes, photographiées, numériques, etc.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent d'importantes différences dans...)

génie informatique (Le génie informatique, ou ingénierie informatique, est une discipline qui traite de la conception, du développement et de la fabrication de systèmes informatiques, à la fois matériels et logiciels.)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La...)

Une technologie primée pour les jeux et d'autres applications

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Les visages ne mentent ni sur l'âge, ni sur les goûts

goût (Pour la faculté de juger les belles choses, voir Goût (esthétique))

dérivée (La dérivée d'une fonction est le moyen de déterminer combien cette fonction varie quand la quantité dont elle dépend, son argument, change. Plus précisément, une dérivée est une expression...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui subsiste le plus...)

Amérique (L’Amérique est un continent séparé, à l'ouest, de l'Asie et l'Océanie par le détroit de Béring et l'océan Pacifique; et à l'est, de l'Europe et de l'Afrique par l'océan Atlantique. Elle...)

Asie (L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. Il est le plus grand continent (8,6 % de...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des...)

Smart (Smart est une société allemande et une marque du groupe DaimlerChrysler créée en 1996 avec l'aide de Swatch Group. Elle construit des voitures de la gamme petite citadine. Les...)

Interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

Des progrès dans le domaine de la reconnaissance faciale ont abouti à de nouvelles méthodes qui permettent à l'interaction homme-machine de se généraliser dans des applications courantes. La technologie s'avère déjà très prometteuse dans les domaines de la, de la sécurité, de l'éducation et des divertissements.Pendant des millions d'années, et avant même l'avènement de la, les humains ont communiqué en utilisant des expressions faciales pour exprimer leurs émotions et communiquer des messages. Comme les visages jouent un rôle essentiel dans lahumaine, il est naturel que le traitement des images faciales jouent un rôle clé dans les environnements high-tech actuels.LeMMFP (Multimodal face processing), financé par l'UE et coordonné par l'technique d'Istanbul en Turquie, a fait de grands progrès dans ce domaine. "Nous nous sommes intéressés à des applications comme la ludification, les technologies d'aide à l', les systèmes d'assistance, l'indexationet l'", déclare le Dr Hazim Kemal Ekenel,du projet et professeur associé au Département dede l'Université.Dans cet esprit, l'équipe du projet a développé un cadre commun pour obtenir des informations à partir d'images de visages et optimiser l'extraction de ces informations. Elle a également fait d'importants progrès dans la reconnaissance des visages dans des conditions ambiantes. Une étape importante a été l'exploitation des réseaux neuronaux convolutifs (CNN), des réseaux neuronaux artificiels inspirés des processus biologiques, qui ont été utilisés avec succès pour analyser l'visuelle."Nous avons mis auun système de reconnaissance faciale qui exploite la représentation en profondeur des CNN et une normalisation des scores pour la reconnaissance faciale dans des conditions peu favorables", remarque le Dr Ekenel. "Le système développé s'est classé premier au concours international de reconnaissance biométrique en milieu naturel", ajoute-t-il, faisant référence au premier événement de ce type organisé dans le cadre de la Conférence internationale sur la biométrie.En effet, le projet a développé les algorithmes de reconnaissance faciale génériques, rapides et fiables qui sont capables de gérer simultanément plusieurs types de variations et fonctionnent enréel dans des conditions non contrôlées. "Grâce à leur polyvalence, leur rapidité et leur, les méthodes de traitement des images faciales développées ont pu être utilisées dans un grandd'applications réelles", déclare le Dr Ekenel.Deux applications de ce type ont été réalisées par l'équipe du projet dans le domaine de la ludification, qui représente une excellente occasion de démontrer la précision et la fiabilité de la technologie. "Nous avons développé deux tests de validation du concept: le premier est un jeu de type paintball qui vous permet de cibler l'opposant grâce à la reconnaissance faciale, le deuxième est un jeu d'imitation où vous marquez des points en imitant des expressions faciales."En termes plus techniques, l'équipe a perfectionné une représentation basée sur l'apprentissage profond pour la reconnaissance faciale dans diverses conditions, telles que la pose, l'éclairage, un mauvais alignement et des dégradations de l'image. Elle a amélioré la technologie dans des domaines tels que l'anonymisation des visages, l'estimation de l'âge et le classement par genre. "Nous avons également développé un système de reconnaissance d'expression faciale qui fonctionne à la fois sur des représentations statiques et dynamiques", explique le Dr Ekenel, "et nous avons exploré des applications innovantes d'analyse faciale telles que l'estimation visuelle de l'appréciation duet le tutorat intelligent."Une entreprisea déjà été créée en marge des recherches de laboratoire réalisées par le projet. "Nous avons également mené à bien plusieurs projet industriels", révèle le Dr Ekenel. Tous les efforts du projet ont été appuyés par des partenaires internationaux de 11enet, ce qui souligne l'importance de ce thème dans les recherches actuelles en haute technologie.Ce nouveau cadre unifié, qui permet d'obtenir des informations à partir d'images du visage et d'améliorer l'extraction des informations, a déjà commencé à produire des applications s'appuyant sur une reconnaissance faciale plus intelligente et plus précise. Grâce à ces travaux, l'avenir de ces applications semble maintenant plus prometteur que jamais.Pour plus d'information voir: