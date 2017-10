Les multiples interactions d'une petite GTPase à la surface des membranes

Figure: Modèle "coarse-grained" de l'association d'une petite GTPase (en bleu) avec son activateur (en violet) à la surface d'une bicouche lipidique. Le complexe GTPase/activateur forme de multiples interactions avec les lipides négativement chargés (en rouge), favorisant leur concentration au voisinage du complexe.

© Jacqueline Cherfils

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Pour répondre aux variations de son environnement, les cellules assemblent à la périphérie des membranes des interrupteurs moléculaires dont l'organisation structurale reste mal comprise. Le laboratoire de Jacqueline Cherfils à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, en collaboration avec l'équipe de John Kuriyan à l'University of California, Berkeley (USA), dévoile comment l'un de ces interrupteurs, constitué d'une petite GTPase et d'un régulateur, interagit à lad'une bicouche lipidique. Ces résultats publiés le 18 septembre 2017 dans la revuepeuvent désormais guider la découverte de petites molécules inhibitrices.Les petites GTPases forment une grande famille de protéines qui fonctionnent comme des interrupteurs moléculaires pour permettre à chaque cellule de prendre des décisions et organiser une réponse appropriée aux signaux qu'elle reçoit en permanence. A la mesure de l'importance de leurs fonctions cellulaires, ces protéines sont également défectueuses ou détournées dans de nombreuses pathologies, comme des cancers et des infections. Les petites GTPases possèdent un cortège de protéines régulatrices et de protéines effectrices, qui s'assemblent et se défont de façonà la surface des membranes cellulaires.Un défi de lamoderne est de comprendre l'structurale de ces complexes de signalisation à lades membranes et leurs interactions avec les lipides. Cependant, contrairement aux protéines transmembranaires pour lesquelles il est possible d'incorporer l'membranaire dans un, l'étude structurale des protéines périphériques de la membrane dans leurmembranaire manque d'outils d'directe à haute résolution. L'alternative est de combiner plusieurs approches structurales et biophysiques et de recouper leurs observations.Cette étude qui combine cristallographie, simulation et reconstitution des protéines dans des membranes artificielles pour observer un de ces interrupteurs, constitué d'une petite GTPase ensimultanée avec une membrane et un activateur, illustre le potentiel de cette approche. Dans une première étape, Jacqueline Cherfils, invitée comme Visiting Professor du prestigieux Miller Institute forResearch inde l'à Berkeley, a effectué, en collaboration avec l'équipe de John Kuriyan, une étude dedite "coarse-grained". Ces simulations ont permis de prédire que le complexe constitué des deux protéines, dont l'une est modifiée par un lipide, forme de multiples interactions avec les lipides membranaires, et favorise une concentration de lipides de signalisation dans son. Ces prédictions ont ensuite été établies expérimentalement par l'équipe française en reconstituant le système dans des membranes artificielles.Les résultats expliquent l'extrême efficacité de cette petite GTPase à la périphérie des membranes. Plus largement, ils apportent un nouvel éclairage sur la structure et les interactions des petites GTPases et leurs partenaires à la surface des membranes, qui à son tour peut guider des stratégies innovantes d'inhibition par des petites molécules dans des maladies.Karandur D, Nawrotek A, Kuriyan J, Cherfils J.PNAS. 2017 Sep 18. pii: 201707970. doi: 10.1073/pnas.1707970114Jacqueline CherfilsLaboratoire de Biologie et Pharmacologie AppliquéeCNRS UMR8113 - Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay61du Président Wilson94235 Cachan CedexJohn KuriyanDepartment of Molecular and Cell Biologyand Howard Hughes Medical InstituteUniversity of California Berkeley. USA