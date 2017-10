Les anciens tsunamis en Méditerranée, mythe ou réalité ?

De nos jours, environ 130 millions de personnes vivent sur le pourtour de la Méditerranée, une zone qui peut être touchée par des tsunamis et des tempêtes. Or, il est très difficile de distinguer les deux dans les archives géologiques.Déterminer lapassée de ces deux types d'événement en Méditerranée, tel a été l'objectif d'une équipe de chercheurs du, des universités Paul-Sabatier Toulouse III et Aix-Marseille (France), de l'd'Exeter (Royaume-Uni) et de l'université de New South Wales (Australie). Pour cela, elle a examiné les dépôts de 135 événements considérés comme des "tsunamis" dans des archives sédimentaires issues du pourtour méditerranéen depuis 4500 ans. Les scientifiques les ont ensuite comparés auxexistant sur les tempêtes pour cette même période en Méditerranée.Dans les deux cas, ils ont constaté que les événements se déroulaient tous les 1500 ans environ. Observant uneentre des événements interprétés comme étant des "tsunamis" et des fortes tempêtes, ils sont arrivés à la conclusion que près de 90% de ces "tsunamis" sont en fait des périodes de fortes tempêtes. De plus, ces résultats suggèrent que la plupart de ces événements intenses sont liés à un refroidissement dudans l'hémisphère. Publiés le 11 octobre 2017 dans la revue, ils peuvent avoir des répercussions pour la gestion des risques côtiers.