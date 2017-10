Les P-bodies, terra incognita des cellules eucaryotes

Figure 1: Représentation imaginaire d'un P-body, avec son entrelacs de fibres d'ARN épaissies par les protéines qui leur sont liées.

© Maïté Courel, Dominique Weil

Figure 2: A gauche, une image de microscopie montre une cellule humaine contenant des P-bodies rouges fluorescents. Une fois grossis (encart), les P-bodies apparaissent comme de minuscules gouttelettes rouges. A droite, une analyse de leurs ARN par PCA (Principal Component Analysis) révèle que la combinaison (Une combinaison peut être :)

© Dominique Weil, Julien Mozziconacci

Référence publication:

Contact chercheur:

Les P-bodies sont des gouttelettes d'ARN et de protéines qui condensent au sein des cytoplasmes eucaryotes. L'équipe de Dominique Weil à l'Institut de biologie Paris-Seine a réussi à purifier des P-bodies à partir de cellules humaines, et à en identifier le contenu. Ces résultats pionniers lèvent le voile sur la fonction des P-bodies dans lades ARNm, et plus largement sur lefin de l'expression des protéines dans la cellule. Cette étude a été publiée le 28 septembre 2017 dans la revueLes P-bodies (P pour "processing") sont des gouttelettes condensées d'ARN et de protéines présentes dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes, animales et végétales, et dont le rôle audes cellules est resté jusqu'à présent énigmatique. Les chercheurs sont parvenus à isoler des P-bodies pour la première fois, à partir de cellules humaines, et à en identifier le contenu. Avec l'aide des plateformes de cytométrie de l'deParis-Seine et de l'Institut de Cardiométabolisme et, ils ont mis auune méthode de purification par FAPS (), dans laquelle des P-bodies fluorescents sont triés avec un FACS, appareil normalement utilisé pour trier des cellules. Un véritable exploit, compte-tenu de la taille microscopique (500 nm de diamètre) et la rareté (moins d'une dizaine par cellule) de ces gouttelettes.L'étude a d'abord révélé que les P-bodies concentrent activement plusieurs milliers d'ARNm et un peu plus d'une centaine de protéinesces ARNm. Leur analyse, qui a bénéficié de collaborations avec les équipes de Julien Mozziconacci au Laboratoire deet de laCondensée, Gérard Pierron à l'Institutet Edouard Bertrand à l'Institut deMoléculaire de Montpellier, s'est avérée extrêmement informative.d'abord elle éclaire la façon dont des gouttelettes d'ARN peuvent condenser au sein d'un cytoplasme lui-même. En effet, une analyse empruntant aux méthodes de la biologie des systèmes montre que les interactions multiples établies entre les protéines et les ARNm des P-bodies, fournissent les bases d'un maillage suffisamment dense pour permettre aux gouttelettes de rester condensées.Ensuite, ces travaux font aboutir un longsur la fonction des P-bodies, les présentant tantôt comme des centres de dégradation des ARN, tantôt comme des sites de stockage. Par différentes approches, les chercheurs ont montré que les ARNm concentrés dans les P-bodies ne sont pas en cours de dégradation, maiset bien stockés, intacts, pour unultérieur. A l'échelle de la cellule, même si ces ARNm sont abondants, ils sont très peu traduits en protéines. Ainsi, les P-bodies peuvent constituer un stock d'ARNm facilement mobilisable et finement contrôlable en cas deEnfin, de façon plus large, l'identité des ARN stockés dans les P-bodies révèle un niveau supérieur de régulation de l'expression des gènes. Alors que les ARNm exclus des P-bodies codent plutôt des fonctions dites de ménage (housekeeping), c'est-à-dire des fonctions de base de la cellule, ceux concentrés dans les gouttelettes codent des fonctions régulatrices. Cette répartition dichotomique est observée pour une grande variété de fonctions cellulaires:cellulaire, synthèse des protéines, dégradation des protéines, etc. Ceci suggère que les P-bodies constituent un réservoir d'ARNm que la cellule peut utiliser rapidement pour adapter la production de protéines à ses besoins immédiats. Une analyse plusmontre même que les ARN codant pour les différentes protéines d'un même complexe protéique ont tendance à être collectivement concentrés dans les P-bodies, ou collectivement exclus. Enfin, les ARNm codant les protéines des P-bodies sont eux-mêmes enrichis dans les P-bodies, évoquant l'existence d'une boucle de contrôle dans laquelle les P-bodies limiteraient la traduction de leurs propres protéines. Tous ces résultats mettent en évidence l'existence de régulons, c'est-à-dire de groupes d'ARNm codant pour des protéines impliquées dans la même fonction, ou vouées à interagir, dont la traduction peut être contrôlée de façon coordonnée.Cette étude représente une avancée majeure dans la compréhension de la fonction des P-bodies dans la cellule, et ouvre la voie à des études plus larges grâce à la mise au point d'une technique pointue de purification. La mise en évidence de régulons d'ARNm localisés dans et hors des P-bodies suggère que leur fonction de réservoir permet à la cellule de répondre rapidement à des variations d'ou des situations de. Ces minuscules gouttelettes pourraient donc être essentielles à l'adaptabilité et la survie cellulaire.Arnaud Hubstenberger, Maïté Courel, Marianne Bénard, Sylvie Souquère, Michèle Ernoult-Lange, Racha Chouaib, Zhou Yi, Jean-Baptiste Morlot, Annie Munier, Magali Fradet, Maëlle Daunesse, Edouard Bertrand, Gérard Pierron, Julien Mozziconacci, Michel Kress, Dominique Weil.Dominique WeilCompartimentation et Trafic Intracellulaire des mRNPLaboratoire de Biologie du DéveloppementCNRS UMR7622 - Inserm U 1156 –P. et M. CurieInstitut de Biologie Paris-SeineBat.C, Case 247-9 quai St. Bernard 75252Cedex 05