Comment les cellules embryonnaires se déforment sans trop se forcer

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle...)

embryon (Un embryon (du grec ancien ἔμϐρυον / émbruon) est un organisme en développement depuis la première division de l’œuf ou...)

minute ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain....)



Figure: Déformation viscoélastique des contacts cellulaires. (A) Les contacts cellulaires se contractent par paliers sous l'effet du recrutement cyclique de Myosine, qui tire sur le squelette d'Actine. (B) Déformations théoriques d'un matériau élastique (rouge), fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les gaz qui sont l'exemple des fluides compressibles, et les liquides, qui sont des fluides peu compressibles. Dans certaines conditions...) force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale » équivalent au courage (cf. les articles « force (vertu) » et...) complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de...) Irréversibilité (La réversibilité et l’irréversibilité sont des concepts importants en physique et tout particulièrement en thermodynamique.)

© R. Clément, B. Dehapiot, C. Collinet, T. Lecuit, P.-F Lenne

panel (Le panel est un groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs attitudes. Les personnes peuvent participer aux enquêtes par courrier, téléphone ou, de plus en plus souvent, via un site web conçu à cet effet....)

division (La division est une loi de composition qui à deux nombres associe le produit du premier par l'inverse du second. Si un nombre est non nul, la fonction "division par ce nombre" est la réciproque...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

moteurs (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

minute ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui produit ou...)

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Aix (AIX est le système d'exploitation de type UNIX d'IBM. AIX est l'acronyme de Advanced Interactive eXecutive, mais seul l'acronyme est utilisé.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Lors de la formation d'un embryon, les cellules exercent des forces d'une durée d'action d'une ou quelques minutes sur leurs voisines en contractant leur squelette interne, ou cytosquelette. Comment les déformations cellulaires sont-elles maintenues, bien après la disparition des forces contractiles ? Pourquoi les cellules ne reviennent-elles pas vers leur état initial, comme le ferait unélastique ? Des chercheurs de l'dedu développement de Marseille montrent que les cellules de l'de drosophile "oublient" graduellement leur état de référence en uneenviron. Ce processus dit de "dissipation" repose sur le renouvellement continu du cytosquelette, et permetà des forces transitoires de générer des déformations permanentes lors de la morphogenèse embryonnaire. Cette étude a été publiée le 5 octobre 2017 dans la revueLa morphogenèse repose sur unde comportements cellulaires, tels que la, l'apoptose, ou la capacité des cellules à exercer des forces sur leurs voisines. Ces forces sont générées par des contractions du squelette cellulaire, le cytosquelette, grâce à l'demoléculaires de Myosine tirant directement sur l'ossature principale du squelette, les filaments d'Actine. Ces forces cellulaires, temporellement ou spatialement coordonnées, peuvent remodeler des tissus entiers. Dans ce, la formation d'un embryon est un phénomène éminemment, puisque la déformation des cellules et tissus requiert la génération de forces en adéquation avec les propriétés mécaniques des cellules.Une questionest celle de la réversibilité des déformations lors de la morphogenèse: Pourquoi, après que les forces contractiles générées par l'activité de la Myosine ont disparu, les cellules ne reviennent-elles pas "en arrière", vers un état de référence, comme le ferait un matériau élastique ?Les chercheurs ont utilisé l'embryon de drosophile comme système modèle pour explorer cette question. Pendant l'embryogenèse de la drosophile, les contacts cellulaires alignés avec l'axe dorso-ventral activent la Myosine de façon pulsatile, permettant leur contraction par paliers, ce qui a pour effet d'allonger le tissu dans l'autre direction (antéro-postérieure). En analysant conjointement l'activité de la Myosine, responsable de la force contractile, et lade contraction des contacts cellulaires, ils ont mis en évidence que les impulsions les plus courtes génèrent des déformations plus réversibles que les impulsions les plus longues. Ils ont par ailleurs analysé la réponse des contacts cellulaires à des forces extrinsèques exercées plus ou moins longtemps par l'application de "pinces optiques" utilisant des lasers focalisés à proximité des contacts, et observé le même comportement.Ces résultats suggèrent un mécanisme de dissipation, c'est-à-dire d'oubli graduel de l'état de référence, sur uncaractéristique d'environ une. En d'autres termes, pour des sollicitations mécaniques de petite durée, inférieures à la minute, les contacts cellulaires se comportent comme un matériau élastique, et les déformations sont essentiellement réversibles, conférant aux cellules une certaine robustesse face aux possibles perturbations mécaniques ambiantes. A contrario, pour des sollicitations de durée supérieure à la minute, ceux-ci se comportent comme un, et les déformations sont essentiellement irréversibles, ce qui permet à plus long terme aux contacts cellulaires de se déformer sans revenir systématiquement en arrière lorsque les forces contractiles disparaissent.Des expériences complémentaires suggèrent finalement que le renouvellement continu des filaments d'Actine qui constituent le cytosquelette et sont en permanence assemblés et désassemblés, contribue largement à la dissipation. En effet, le renouvellement de la structuredu cytosquelette permet son adaptation active aux changements de forme cellulaire survenant pendant le développement.Ce travail porte un éclairage nouveau sur les mécanismes de stabilisation des déformations lors de la formation des embryons, en soulignant le rôle crucial de la dissipation par renouvellement du cytosquelette.Viscoelastic dissipation stabilizes cell shape changes during tissue morphogenesis.Raphaël Clément, Benoît Dehapiot, Claudio Collinet, Thomas Lecuit, Pierre-François LenneCurrent Biology. Published: October 5, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.09.005 Raphaël ClémentInstitut de Biologie du Développement de MarseilleCNRS UMR 7288 -Marseille