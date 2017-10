Un embryon aviaire pour retracer l'histoire d'un cancer métastatique dévastateur de l'enfant

Figure. Les cellules humaines de neuroblastome (en vert et rouge) greffées dans l'embryon aviaire recréent des tumeurs. L'encart montre un embryon aviaire entier (en bleu) deux jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure...) masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps...) sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...) tumeur (Le terme tumeur (du latin tumere, enfler) désigne, en médecine, une augmentation de volume d'un tissu, clairement délimitée sans précision de cause.)

© Valérie Castellani

Le neuroblastome (NB) est un cancer pédiatrique dévastateur, qui tire son origine d'une population de cellules embryonnaires, la crête neurale. Cette particularité complexifie la modélisation des étapes de formation du NB et de sa dissémination. L'équipe de Valérie Castellani à l'NeuroMyoGène, a conçu un modèle biologique inédit de NB, basé sur l'aviaire, qui lui a permis d'élucider des processus clefs de l'émergence du NB et de sa dissémination métastatique. Cette étude qui ouvre la voie au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques, a été publiée le 9 octobre 2017 dans la revueLe neuroblastome (NB) est un cancer pédiatrique d'origine embryonnaire au pronostic particulièrement sombre. 60% des enfants affectés présentent des métastases étendues, et ce, dès le. Le NB dérive de la transformation maligne d'une population cellulaire embryonnaire transitoire et hautement migratoire, la, responsable de la formation de nombreuses structures de l'organisme. Le NB peut affecter de très jeunes enfants, voire parfois être diagnostiqué avant la naissance. Ced'organisme en développement est ainsi indissociable de la progression de la. Cependant, il limite considérablement les possibilités d'études chez les patients et les modélisations de la pathologie humaine chez l'. De ce fait, l'étiologie des NB agressifs et les mécanismes qui sous-tendent leur dissémination restent encore largement inconnus.L'équipe de Valérie Castellani s'est focalisée sur ce contexte embryonnaire et a conçu un nouveau modèle biologique pour explorer son impact sur la pathologie neuroblastique.Ce modèle consiste à replacer des échantillons humains de NB rendus fluorescents dans leur contexte d'origine que sont les cellules de la crête neurale destinées à former les ganglions sympathiques et les glandes médullo-surrénales. Ceci révèled'abord que confrontées à leurembryonnaire originel, les cellules de NB reproduisent une migration stéréotypée et orientée typique des cellules de crête neurale physiologiques, pour former, en 48h, des masses tumorales proliférant dans les sites sympathiques et médullo-surrénaux, sièges majeurs d'émergence des NB chez l'enfant. De plus, le modèle reproduit unede disséminationvers des sites secondaires, et révèle que les cellules de NB métastasent via des structures embryonnaires qui agissent comme de puissants vecteurs: les nerfs périphériques et l'aorte dorsale embryonnaire. Cesont été obtenues à partir de lignées cellulaires établies mais également à partir de lignées primaires et de biopsies de tumeurs humaines, ces dernières reproduisant ces comportements à l'identique.L'analyse du transcriptome des cellules de NB naïves et des masses tumorales formées dans les dérivés sympathiques, a permis d'identifier un vastede régulations géniques reflétant l'influence du microenvironnement embryonnaire sur les cellules de NB. Parmi ces gènes, les chercheurs ont identifié une voie de signalisation dont la modulation au sein des cellules de la tumeur primaire agit comme unde la dissémination métastatique. Ainsi, la diminution de l'expression de la Sémaphorine 3C, unejouant des rôles clefs dans la formation de plusieurs organes dans l'embryon, rompt la cohésion des cellules de NB au sein de la masse tumorale. La modulation de cette signalisation pro-cohésive dans la tumeur primaire, qui implique les récepteurs Neuropilines et Plexines, conduit à la désolidarisation des cellules tumorales et leur engagement dans un processus de dissémination à distance. Ces analyses fonctionnelles, couplées à l'étude de cohortes de patients, identifient ainsi un nouveau mécanisme pro-métastatiquepar le microenvironnement embryonnaire où émergent les NBs chez l'enfant.Au-delà de cette première étude, l'exploitation de ce modèle permettra d'explorer de nouveaux pans de ladu NB et d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques pour le traitement de ce cancer qui font encore aujourd'hui cruellement défaut.