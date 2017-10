Un modèle inédit pour des illusions infrarouges

Afin de modifier et de camoufler la signature infrarouge d'un objet, son rayonnement thermique doit être contrôlé. Or ses propriétés intrinsèques compliquent la manœuvre. Des chercheurs de l'Institut Fresnel, du LMGC, du laboratoire EM2C, de l'IEMN et du LIMMS proposent un modèle où des capes en métamatériaux lèveraient cet obstacle. Ces travaux sont publiés dans la revue OpticsTout corps qui n'est pas gelé auabsolu émet un rayonnement thermique, dont la signature spectrale dépend de la. Cette propriété naturelle d'émission de rayonnement par laest, par exemple, utilisée par les systèmes de vision nocturne qui analysent les signatures infrarouges. Si sonne pose pas de difficulté, ce rayonnement thermique est soumis à d'importants processus de fluctuation et de dissipation qui complexifient grandement son. Des chercheurs de l'Institut Fresnel (CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille), du Laboratoire deet(LMGC, CNRS/Université de Montpellier2), du laboratoire d'Énergétique moléculaire et macroscopique,(EM2C, CNRS/CentraleSupélec/Université Paris-Saclay) de l'Institut d'électronique, de microélectronique et de(IEMN, CNRS/Université Lille 1/ISEN/UVHC/École Centrale de Lille) et du Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS, CNRS/Université de Tokyo) ont cependant montré qu'il était théoriquement possible de le modifier à volonté.Leur modèle utilise une cape en métamatériaux, dont la structuration enpermet de contrôler le rayonnement thermique. Ces travaux visent en particulier à créer des illusions thermiques, c'est-à-dire à faire en sorte qu'undonné reproduise à l'identique la signatured'un autre objet, en termes de direction,et polarisation. Par des analyses théoriques, les chercheurs ont réussi à déterminer les propriétés d'et d'hétérogénéité de la cape, soulignant ainsi un problème de fabrication à relever pour les métamatériaux. Ces travaux pourraient trouver à terme des applications dans le camouflage, ainsi que dans tous les domaines où l'on souhaiterait contrôler finement les chemins de propagation pris par le rayonnement thermique.Transformational fluctuation electrodynamics: application to thermalillusionA. Alwakil, M. Zerrad, M. Bellieud, D. Veynante, F. Enguehard, N. Rolland, S. Volz, and C. AmraOptics Express (juillet 2017)Claude Amra – Institut Fresnel