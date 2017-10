Une molécule très polyvalente

système immunitaire (Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le...)

santé mentale (La santé mentale est un terme relativement récent et polysémique. Habituellement elle est vue comme l'« aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace...)

Candida albicans est un champignon microscopique qui fait partie du microbiote de 80% de la population. Règle générale, ce microorganisme se tient coi, mais dans certaines circonstances, il se déchaîne et prolifère causant des problèmes qui se déclinent sous plusieurs formes et noms: candidose, infection à levures, muguet, mycose, vaginite, balanite, érythème fessier. Chez la plupart des gens, ces infections causent de l'inconfort et des douleurs d'intensité variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme. En statistiques,...) chimiothérapie (La chimiothérapie est l'usage de certaines substances chimiques pour traiter une maladie. C'est une technique de traitement à part entière au même titre que la chirurgie. La...)

ThinkstockPhotos

industrie pharmaceutique (L'industrie pharmaceutique est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où...)

acide valproïque (L'acide valproïque ou acide 2-propylpentanoïque (C8H16O2) ainsi que ses sels, les valproates (principalement le valproate de sodium, le sel de sodium) sont des...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

trouble bipolaire (Le trouble bipolaire est une catégorie des troubles de l'humeur, anciennement nommé PMD (Psychose maniaco-dépressive) ou MMD (maladie maniaco-dépressive). Ce trouble est...)

anxiété (L'anxiété est pour la psychiatrie phénoménologique biologique et comportementale, un état d'alerte, de tension psychologique et somatique, en rapport avec un sentiment...)

acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire,...)

système nerveux (Le système nerveux est un système en réseau formé des organes des sens, des nerfs, de l'encéphale, de la moelle épinière, etc. Il...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de...)

levure (Une levure est un champignon unicellulaire apte à provoquer la fermentation des matières organiques animales ou végétales. Les levures sont employées pour la fabrication...)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus généralement, en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Un exemple est la fécondation in vitro...)

multiplication (La multiplication est l'une des quatre opérations de l'arithmétique élémentaire avec l'addition, la soustraction et la division .)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

combinaison (Une combinaison peut être :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce,...)

Candida albicans est un champignon microscopique qui fait partie du microbiote de 80% de la population. À l'occasion, cette levure prolifère causant des infections dans différentes parties du corps, notamment des mycoses gynécologiques. Chez les personnes dont leest fortement affaibli, les infections causées par ce microorganisme peuvent être fatales.Les antibiotiques utilisés pour traiter les candidoses se butent à l'apparition de souches résistantes deet le pipeline de nouvelles molécules arrive à sec du côté de l'. L'équipe du professeur Adnane Sellam, de la Faculté deet du Centre dedu CHU de Québec -Laval, pourrait bien avoir trouvé une solution rapidement applicable à ce problème. En effet, dans un article publié dans la revue, ces chercheurs proposent d'utiliser un médicament - l'- déjà prescrit pour traiter certains problèmes dementale, notamment la dépression, leet l', pour ramenerà l'ordre. "Lors d'expériences visant à élucider le mécanisme de fonctionnement de l'valproïque dans le, d'autres équipes ont testé cettesur unemodèle,, et elles ont constaté que sa croissance était inhibée. C'est ce qui nous a donné l'idée de tester cette molécule sur la levure", explique l'étudiant-chercheur Julien Chaillot.Les tests effectuéspar l'équipe du professeur Sellam montrent que l'acide valproïque freine ladeen quelquesà peine. "La molécule ne tue pas la levure, mais elle bloque sa prolifération, ce qui est souhaitable pour ne pas affecter les levures bénéfiques de notre corps", précise Julien Chaillot. De plus, l'acide valproïque s'est révélé efficace contre des souches résistantes à certains médicaments couramment utilisés pour traiter les candidoses. "Nos résultats indiquent également que, contrairement à d'autres antifongiques, l'acide valproïque gagne en efficacité en milieu acide, une caractéristique intéressante étant donné que le pH du milieu vaginal se situe entre 4 et 4,5", ajoute l'étudiant-chercheur.Enfin, les tests ont montré que lade cette molécule avec certains antifongiques prescrits contre les candidoses produit un effet synergique, ce qui permettrait de réduire la dose requise pour les traitements. "L'de nos résultats indique que l'acide valproïque est une moléculeprometteuse contre les candidoses vulvovaginales", résume Julien Chaillot.L'étude publiée dansest signée par Julien Chaillot, Faiza Tebbji, Carlos Garcia, René Pelletier et Adnane Sellam, de l'Université Laval, et Hugo Wurtele, de l'Université deCandida albicans est un champignon microscopique qui fait partie du microbiote de 80% de la population. À l'occasion, cette levure prolifère causant des infections dans différentes parties du corps, notamment des mycoses gynécologiques. Chez les personnes dont le système immunitaire est fortement affaibli, les infections causées par ce microorganisme peuvent être fatales.